心碎！「兩腳狗」遭拋棄欲跳回車內被拒　無情主人秒速離開

狗狗是人類最佳朋友，惟西班牙有人疑因狗狗出現殘缺，而將牠拋棄。從網上流傳的短片所見，只有兩條腿的狗狗被趕落車後心知不妙，一度嘗試跳回前座，可惜遭到狗主拒絕，狗主事後更開車離去，可憐「兩腳狗」獨留在路邊徬徨無助，不知所措。

網上片段見到，一輛白色私家車駛至路邊停下，一名戴著太陽眼鏡的女子隨即下車，打開後座車門讓一頭黑色狗跳出車廂，然後抱出一頭只有兩腿健全的白色狗，把牠置於地上。

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該狗主其後指示黑色狗狗跳上後座後，再返回前座準備開車離去，此時白色狗狗見狀，嘗試跳上車廂，怎料遭到狗主拒絕，對方更一度將牠抱起，再拋到更遠處，讓牠不能觸及車門，狗主其後開車迅速逃去，白色狗狗只是眼睜睜見到狗主離開。

附近的閉路電視拍下事發經過，而有關短片事後更在社交網瘋傳，有網民不值狗主所為並說道：「氣到心臟都要停了」；「為何給了牠希望，卻又讓牠大大的失望」；「看了好難過，殘障的孩子更需要愛啊！」替白色狗狗抱不平。

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後來有消息指，小白狗被人帶回女狗主家中，豈料不久後又被棄置到另一個地方，一天內慘被連續遺棄。幸好狗狗命不該絕，被當地的動物保護組織Secretaria de Proteção Animal（Sempa）救起，並由義工里貝羅（Anderson Ribeiro）代為照顧。

里貝羅替小白狗取名為「TinTim」，並承諾絕不會讓牠遭受第三次遺棄。網民得知「TinTim」的經歷後都憤憤不平地表示，一定不可以輕易放過遺棄狗狗的主人。目前「TinTim」在悉心照顧下已回復精神，正式接受公開領養，已收到逾30份領養申請。里貝羅表示，由於「TinTim」身體有缺陷，加上有被遺棄的傷心經歷，因此要嚴格篩選有意領養的人，狗狗的未來要交給一個可信賴的人。