新款童貞殺？台辣媽着足成日先知緊身衫兩邊穿大窿　網民齊錯重點

緊身設計總是能讓身材曲線畢露，台灣一名女網友在爆怨公社PO文表示，自己穿着緊繃連身衣在宜蘭傳統藝術中心搖擺了一整天，晚上回家時，老公摟著她的腰說：「老婆，妳腋下有洞啊，是新造型嗎？兩邊都有喔！」讓原PO傻眼直呼「太久沒穿車縫線鬆了……啊看到是不會早點講喔」，吸引超過萬人按讚！

一位台灣辣媽表示穿了一整天才知緊身衣兩邊皆穿了大洞（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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網友留言

「2020最新時尚設計」、「潮流啊……新造型」、「兩邊都露，是變成新造型」、「這絕對是衣服的造型無誤！！」、「兩邊都有，剛好對稱，引領新的時尚潮流～」。

不少網友笑說，這樣腋下涼涼的，比較通風透氣啦！「通風不流汗」、「這樣挺通風的啊XD」、「這是貼心的通風設計」、「很通風啊！這樣都不會流汗」、「透氣～真是好設計啊！！！」、「腋下表示～我需要透透氣」。

也有網友表示，生了3個小孩，媽媽的身材還可以保持這麼好～太羨慕了！「哇妳身材也太好」、「可是身材感覺真的蠻好的」、「身材真的好👍🏻才能撐起這衣服」、「身材好就不怕被看💖管它破幾個洞😍」、「身材真是太好了！一點都不像三個孩子的媽👍」。

還有那雙美腿！「我只看到那雙腿…」、「重點應該是腿吧」、「大家只看腿，妳放心吧」、「是美腿啊！（擦口水）」、「開衩可以再高一點 」。

幸好媽媽有記得拔光腋毛，不然真的很尷尬！不過那個高衩開成這樣，真的好犯規喔。

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