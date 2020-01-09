熊本熊出道10周年　收近6000張新年賀卡　簽名簽到「手軟」

說起熊本就會想起吉祥物「熊本熊」，原來今年是熊本熊出道10周年，踏入新一年，每年部長都會收到大量的新年賀卡，今年都不例外，熊本縣政府指，截至7日，熊本熊已收到來自日本國內和其他外國地方的賀卡共5958張。

截至7日，熊本熊已收到來自日本國內和其他外國地方的賀卡共5958張。（熊本每日新聞圖片）

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熊本熊每年都會收到大量賀卡，今年熊本熊就收到共5958張賀卡，適逢今年是熊本熊推出10周年，日本亦將於7月舉行2020日本奧運，從海外寄去的賀卡有百多張，是去年的兩倍，包括來自美國等全球12個國家和地區。

當中不少人都畫上熊本熊的圖畫，亦有鼓勵的說話。（熊本每日新聞圖片）

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當中不少人都畫上熊本熊的圖畫，亦有鼓勵的說話，「熊本熊就是復興的力量，請繼續努力！」不少人亦期待奧運到來，有小朋友寫道「我期待像奧運運動員一樣踢波。」熊本熊之後將會逐張賀卡寫下親筆回覆及簽名，之後會寄回給賀卡的主人。

熊本熊2010年推出，將於今年3月12日踏入10歲生日，熊本熊說「今年我想再嘗試很多事情」。根據資料，熊本熊是熊本縣政府的營業部長，因為其圓嘟嘟的身型、笨拙的動作，令熊本熊自推出以來已經大受歡迎，推出不到三年，其認知度已經是全日本第一，去年的授權商品銷售額更再創新高至1505億日圓（約107億港元）。