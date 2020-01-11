日本7-11另類招聘海報獲讚高質　公開店長對話截圖　原來有意思

商業廣告講求創意，製作一個既創新又吸引眼球的招聘廣告，更是難上加難。日本有網民近日在Twitter上載某間7-11便利店的招聘海報，引起網民熱議。海報沒有天花亂墜的公關口號，也不見「笑到四萬咁口」的員工列陣，只有簡單的「店長與員工」LINE對話截圖，卻讓網民大讚「簡單明瞭」，又能展示出溫馨的工作環境。

日本東京澀谷區某間7-11便利店的招聘海報，近日成為網民熱議話題，大讚海報簡單明瞭，又能展示出溫馨的工作環境。（Twitter「nkgw73_」圖片）

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該日本網民上周六（4日）在Twitter發帖，上傳她翻拍東京澀谷區某間7-11便利店，張貼於門外的招聘廣告照片。雖說是招聘海報，但實際上卻是「店長」和「店員」的對話截圖，店長一開始就便表示：「謝謝你幫忙完成新商品的海報，做得相當好！另外我想再請你製作招聘人手的海報。」店員其後詢問招聘細節，得悉各個工作時段及薪金，以及店長聯絡電話和姓名等資料，對話便結束；而這段對話最終被截圖，成為招聘廣告的全部內容。

店長：謝謝你幫忙完成新商品的海報，做得相當好！另外我想再請你製作招聘人手的海報。

員工：真期待新商品！是兼職對吧？明白了。

辛苦了！還想請教招聘的工作時間表跟時薪。

店長：8時至15時（1040日圓）8時至17時（1040日圓）23至8時（深夜1300日圓）麻煩你了。

員工：好的！

店長：店裏的電話是03-XXXX-XXXX，負責人是我．齊藤。

員工：知道了！