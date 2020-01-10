【台灣大選】孕婦怕提早生仔無法投票　急喊「下星期才出來」

星期六（11日）是台灣總統暨立委大選的日子，不少台灣人都會回鄉投票，亦有很多人在社交媒體上呼籲朋友要回家投票。日前一名台灣的孕婦在facebook表示「老娘想要去投票啊！」，怕自己因為提前生產而投不了票。

該名孕婦的孩子快要出世了，但她投票心切，怕在星期六前提早生產無法去投票。（資料圖片）

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這名孕婦在facebook群組「爆怨公社」貼文表示，「欸欸欸...不能這樣啊，你要下禮拜才能出來啊，老娘想要去投票啊！怎麼提早一周！」原來該名孕婦的孩子快要出世了，但她投票心切，怕在星期六前提早生產無法去投票。

星期六（11日）是台灣總統暨立委大選的日子，不少台灣人都會回鄉投票。（資料圖片）

網民看到樓主即使快要生產也要投票的決心，紛紛詢問「是有產兆了嗎？」樓主則回覆，這胎的產前症狀跟上一胎蠻像的。有網友就笑言，「生完直接去投」，亦有網民建議她「每天摸摸肚子跟小孩說：投票完再出來」。一名剛剛生子的網民也身同感受，「上禮拜剛剖，我在坐月子也不能出去投票」。

（fb群組「爆怨公社」）