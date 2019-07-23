珍奶救世？投票後買茶飲可半價！日選委會奇招挽救年輕一族投票率

日本21日舉行參議院選舉，首相安倍晉三執政聯盟雖然取得過半數議席，但未能奪得三分二控制權，相信其提早修憲計劃將落空。即使候選人落力爭取支持，當地年輕人的投票率仍然持續低迷，日本選舉管理委員會為了提高年輕人投票意欲，曾與飲品公司合作，推出以投票證換取半價購買珍珠奶茶的優惠，引起當地網民熱議。

日本選舉管理委員會為了提高年輕人投票意欲，與飲品公司合作推出半價優惠。（Twitter 「Tapista_JP」截圖）

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為了挽救持續低迷的投票率，日本投票委員會決定出奇招與飲品公司「Tapista」合作，只要市民於投票日持有投票證明書，便可以半價購買全部飲品，廣告上的標語更稱：「每粒珍珠跟你的每一票的份量，都很重要。」相關推廣自公布起已引起當地網民討論及轉發。

Tapista的宣傳標語稱：「每粒珍珠跟你的每一票的份量，都很重要。」（Twitter 「@Tapista_JP 」圖片）

另外，日本亦有不少商戶趁選舉日推出「選舉割」優惠，拉麵店「一風堂」亦再次推出選舉推廣，只要出示投票證明書便可獲得免費加麵或加蛋，已投票的選民可於日本全國的93間店舖享受優惠。

拉麵店「一風堂」亦再次推出選舉推廣，只要出示投票證明書便可獲得免費加麵或加蛋。（Twitter「IPPUDO_JP」圖片）

《日經新聞》報道，日本的國政選舉中，20至29歲的投票率低迷，連續6次僅錄得30%以下的水平，有年輕受訪者曾表示查看候選人的競選承諾後，「看不出與自己目前的生活有什麼關係，無法作為參考」，亦有人稱因忙於學業及打工，「有事走不開，也沒有時間提前投票」。

另外亦有日本財團於本年5月至6月在網上訪問1000名17至19歲年輕人，49% 18歲以上的受訪者表示會參加參議院投票，35%則表示「尚未決定」，另有15%表示「不去投票」。受訪年輕人表示，不投票的原因包括「沒時間」、「沒有支持的候選人」、「不了解政治和選舉的信息」、「麻煩」和「沒興趣」等。

（綜合）