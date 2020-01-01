【台灣大選】全家立場相同不吵架是否幸運？　網民：同溫層不算

台灣大選在即，支持蔡英文、韓國瑜還是宋楚瑜可能在很多人的心中早有定案，不過挺韓挺蔡挺宋可能在許多家庭中是禁忌話題，一言不合可能有交嗌。台灣一名網民在討論區分享，父母在自己小時從不強行灌輸立場，但長大後發現全家政治立場相同，討論選擇從不吵架，問這算不算幸運的事。有留言笑稱跟老人聊政治，他們只會說年輕人被洗腦，毫無論點，更有不少年輕人已因選舉與父母疏遠。不過，有留言認為樓主的家庭留於同溫層，那些立場不同的人還能理性討論才算真厲害。

台灣大選將至，網民討論起家人的政治立場是否相同，圖為台灣總統候選人蔡英文。（資料圖片）

台灣大選將至，網民討論起家人的政治立場是否相同，圖為台灣總統候選人韓國瑜。（資料圖片）

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同一屋簷下，政治立場不同容易引起口角，尤其是大選年份，台灣今屆大選，年輕一輩和長者們的取態可能有很大區別，甚至受香港反修例運動影響而壁壘分明，家中辯論事小，吵得面紅耳赤就難看。台灣一名網民在PTT分享，自己一家天天都會吵架，不過在看新聞和討論選舉時卻從不吵架。

樓主解釋，小時候爸媽不會在自己面前論政，自己的立場都是長大後了解出來的，過去以為和爸媽敏感的政府話題會很尷尬，殊不知一聊發現和爸媽立場一致，甚至「連阿姨啊姑姑舅舅啊，那種不常見面的來家裡也可以聊，因為大家的立場幾乎都一樣」，而有些親戚已經65歲以上，樓主發現不少年輕人回家跟爸媽談選舉，都會被罵洗腦，問網民在這些時刻談政治都不吵算不算幸運？

台灣2020大選結果也將影響新一年的兩岸關係。圖為台灣3名總統候選人12月18日舉辦第一場電視政見會。（中選會提供）

帖文引起熱議，當中不少人稱自己是家中唯一立場不同的，基本不會主動引戰，「跟長輩聊政治 會1小時都在聽他講」，又埋怨老人只愛說年輕人被洗腦，所以最好不要討論，在長輩面前當個小醜順他們意就好，「全家族深藍就我一個綠，還是安靜為妙」。

然而，有論點認為樓主的立場未必沒受家人影響，因為立場和看法很多時視乎接受資訊，即是你平日看什麼媒體，「全家看同一家媒體，立場自然差不多」。還有人提到因為選舉，已經跟家人愈來愈疏遠，有網民和父親已經半年沒有說話。

有網民就提到現在香港都經常聽到的「同溫層」概念，直指樓主整家處於同溫層，沒什麼幸運可言，大家一起撐誰罵誰都痛快，就沒必要理解對方想法，真正幸運的應該是那些立場不同還能理性討論的，可惜現實不會盡如人意。

（綜合）