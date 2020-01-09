網瘋傳台灣學校考試題目：同學請假四天才來上學，應對他說什麼？

現在學生課綱三不五時就來個改版，而作業上的題目也越來越五花八門。有位網友近期就在爆廢公社分享了一個考驗人性的考試題目，題目的內容是有位同學請假四天都沒來上課，身為他的同學該給怎麼樣的回覆最洽當？雖然正確答案淺而易見，不過其他答案由於太過「真實」，反倒引起網友的熱烈討論啊～

有位網友近期就在爆廢公社分享了一個考驗人性的考試題目，題目的內容是有位同學請假四天都沒來上課，身為他的同學該給怎麼樣的回覆最洽當？（FB@爆廢公社）

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若是身為一個想拿分數的好學生，答案很明顯是要選3（你好點沒？大家都很想你！），然而現實往往是殘酷的……（點圖看網民留言）▼▼▼

答案4太腹黑​

題目中的同學請了四天病假，沒想到回覆中仍暗藏腹黑選項，轉學生真的太酸了吧！（點圖看網民留言）▼▼▼

不管什麼理由，聽到別人放假就是爽！尤其若對象是很好的朋友，客套話也乾脆都免了，因此很多網友也笑回，其實答案選項可以看出彼此的交情！（點圖看網民留言）▼▼▼

甚至自行研發加強版（註：只限定交情超好的朋友喔0_<）（點圖看網民留言）▼▼▼

沒想到現在學生的考題還有如此有趣的題目，看來考試中應該不容易睡著了啊！

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