「的士司機」啟發改編《九巴Disco》　網民激讚：每粒字都唔啱音

歌手陳偉霆除夕夜與寶石Gem合唱「抖音」神曲《野狼Disco》，在網上掀起模仿熱潮。九巴昨晚在facebook專頁上載短片，稱「九巴仔」最近被「一位的士司機點醒」，故在新年熱唱《九巴Disco》，並在巴士車廂瘋狂熱舞，深受網民喜愛，更大讚歌曲「洗腦洗到不能自拔」、「即刻想落街搭巴士」。

九巴官方facebook昨晚上載《九巴Disco》MV，歌曲改編自內地爆紅的《野狼Disco》。（fb「KMB 九巴專頁」影片截圖）

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九巴昨晚10時在官方facebook「隆重呈獻」《九巴Disco》一曲，歌曲改編自《野狼Disco》，不但緊貼原曲「唔鹹唔淡」廣東話的特色，連一開始的東北腔讀白也照辦煮碗改詞模仿。歌詞中談及九巴針對武漢新型冠狀病毒肺炎的衞生措施，又為九巴市集宣傳，將原曲經典歌詞「心裏的花，我想要帶妳回家，在那深夜酒吧哪管它是真是假」，改成「清潔九巴，非常安心地回家，車長有口罩啦，雙手消毒Good啊」，同樣非常洗腦。

影片在短短半天便有近萬人回應心情符號，超過2500個分享。雖然九巴fb不時都有抽水帖文，但何以突然有改編《野狼Disco》的想法？文中表示「九巴仔新一年hea咗幾日」，除了忙於回覆市民查詢外，還一直想搞搞新意思，「終於喺一月一日，一位的士司機點醒咗我，就係唱歌」，《九巴Disco》才應運而生。帖文hashtag（標籤）亦搞笑標明「的士司機的啟發」、「陳先生的鼓勵」， 決意要讓一眾網民的「耳朵懷孕」。

重溫陳偉霆在江蘇衛視跨年演唱會《野狼Disco》舞台↓↓↓

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九巴今次抽水獲不少網民激讚，有人留言歌曲「高質」，「填詞最高境界：每粒字都唔啱音」、「申請除面具跳多次」、「比原唱唱得好好多」、「真係好鐘意九巴marketing」，紛紛要求九巴應為相關員工加薪；但也有網民留意到「九巴仔」在曾在巴士上層熱舞，表示「行車途中上層不可站立」，即使是九巴仔拍片也不能例外。

（facebook）