陳偉霆抖音跨年唱《野狼Disco》　黃到金土豪戰衣網民話似呢隻豬

在內地爆紅的陳偉霆（William）除夕夜出席了江蘇衛視跨年演唱會，唱出被內地網民稱為神曲、「抖音」點擊率超過40億的《野狼Disco》。雖然歌曲原唱特意加入「唔鹹唔淡」廣東話，但由講一口流利廣東話的陳偉霆唱出，「我上腰die梨煨㗎」（我想要帶你回家），令香港網民大呼頂唔順，更聚焦於他一身金光閃閃黃到金的造型，笑稱他跟《星夢動物園》中的豬仔威猛先生似到十足。

陳偉霆在江蘇衛視跨年演唱會唱出《野狼Disco》，來了一句「我上腰die梨煨㗎」。（《江蘇衛視跨年演唱會》截圖）

為了貫徹歌曲的娘味，陳偉霆升上台時來了一記丁字腳前壓腿馬步，睇都覺得尷尬。（《江蘇衛視跨年演唱會》截圖）

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日前，陳偉霆在江蘇衛視跨年演唱會上和寶石Gem合唱，從舞台升起時擺出一個丁字腳前壓腿馬步已經令人很尷尬，而為了尊重原唱，他特意將廣東話「唱歪」，例如「我想要帶你回家」夾硬唱成「我上腰die梨煨㗎」、將「在那深夜酒吧」唱成「載那沈YEAH皺吧」、「忘記鍾記的他，你是最迷人的」唱成「網基中二的他，你系醉咪人㗎」，即使他盡力唱錯音，但仍然有部分歌詞以較純正的廣東話唱出來。

對於他的唱法，香港網民笑稱「佢自己唔笑嗰下先好笑」、「睇咗1分鐘順唔順熄咗」，但亦有人認為「正面啲睇，的士陳份人好敬業同好尊重作詞人」。不過最惹火的還是陳偉霆全身的土豪戰鬥格造型，雖然明白他想符合歌曲風格，但他那件迎合內地市場的黃金戰衣已經娘到十足，還要帶一副有色金絲眼鏡，絕對非凡人可以「Carry」，網民笑稱「佢唔係走火入魔咁簡單」。

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有網民笑稱陳偉霆的造型可能參考了《星夢動物園》的威猛先生。（《星夢動物園》劇照）

有網民形容看他的造型以為是在扮演唱《PPAP》的Piko太郎，還有人抵死稱他的舞步神態和那件黃金戰衣造型，似足動畫《星夢動物園》中，演唱Lady Gaga名作《Bad Romance》的豬仔威猛先生，「呢一身既服裝，係參考呢個造型？」

演出被不少香港網民劣評，但內地傳媒形容陳偉霆和寶石Gem合作的版本是「復古現象」，「勾起人們對上世紀流行事物的想像」，稱特意不用純正廣東話唱出，反而有一股「土嗨神力」，那股「土味」更吸引，更稱大家嫌棄地播放來看，慢慢會被這股「土味」征服。

《野狼Disco》被內地封為神曲，內地六大衛視的2020跨年晚會中，有4個衛視晚會都出現此曲。此曲夾雜東北方言、廣東話，大賣「土味」和「娘味」，玩內地八十年代情懷，由內地說唱歌手寶石Gem於《中國新說唱 2019》唱出，後來一炮而紅，在「抖音」點擊率超過40億，寶石Gem是內地八十後，又是有故事的人，由他口中唱出別有一番風味。

（綜合）