【台灣大選】台女趕回家投票列車7成年輕人　網民：離家的回來了

投票除了是公民責任，還是攜手決定未來的機會。台灣年輕人過往的投票率偏低，20歲至29歲選民投票率遠低於50歲以上選民，但有台灣網民目擊這一幕，有預感今次年輕人站出來了。一名台灣女網民早上7時多趕回花蓮老家投票，形容過往來往花蓮多為長者旅遊團，但她今天坐車時發現至少七成都是年輕人，個個累得「在車上都睡翻了」，感動得說「我們能一起守護台灣」。帖文引出網民淚水，紛紛上載車票說自己都趕回家，「我們的台灣自己救」。

網民稱坐車回家發現很多年輕人，雖然拍照時拍得不多，但車上有七成都是年輕人。（fb群組「公民割草行動」圖片）

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上屆大選，年輕選民投票率遠不如年長群組，台灣不少年輕人遠離老家工作讀書，選舉的大日子都未必有空回家，但今屆總統選舉，網民眾志成城說要趕回家投票，連身處海外都趕回去，更有學生團體發起返鄉專車，呼籲行使公民選擇總統的權利。

一名女網民在facebook群組「公民割草行動」發文，稱自己昨早7點多也趕回花蓮，搭車時已驚訝這次回來投票的年輕人真的多了，據她的經驗，過往會來往花蓮的都是一些長者團，「今天我坐在3車，感覺至少七成都是年輕人」。

有趣的是，她發現年輕人們都不擅長早起，「在車上睡翻了」，她下車發現真的很多年輕人回家了，還拍了一張下車時的照片，雖然她說只拍到一點點，但照片車站都站滿都是年輕人，「雖然不敢說全部年輕人都要投蔡英文，但至少很多離家的年輕人都回來了，當下真的覺得有點想哭，希望明天投票我們能一起守護台灣。」

另外，由於台女和父親的政治立場不同，她下車時見到支持的候選人也不敢大叫「凍蒜」，只是偷偷「畀了個OK」，希望對方一切順利。網民看到帖文後集體淚崩，許多人留言說坐車回家時發現 近八成都是年輕人，更有不少人上載車票表示自己的是趕回家的一分子，集氣說：「台灣的未來是由年輕人決定的！不是18%的老人！加油！」

網紅白癡公主趕回家投票後發現忘了帶身份證，要深夜坐車趕回台北，也要確保成功投票。（fb群組「公民割草行動」圖片）

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+ 7 + 6 + 5

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趕回家投票的決心有多大？台灣網紅「白癡公主」在fb專頁分享，自己昨天騎了一個多小時機車由台北回桃園，到夜晚和姐姐吃宵夜時才發現，自己居然忘了帶身份證，立馬決定坐Uber來回一次桃園台北，「多耗時間金錢都不能阻擋我要投票的決心」，也提醒網民記得帶身份證

（綜合）