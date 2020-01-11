【台灣大選】末期癌台男病逝　等不到投票　網民：我們會幫你投！

台灣總統大選投票將於今午4時結束，當地許多選民都積極投票，日前一名20歲血癌末期男患者拍片呼籲民眾投票，又指「我要活到至少投完票」，感動網民紛紛轉發。可惜就在投票日早上，台男不敵癌魔離世，其好友及音樂治療師向《香港01》表示，他最後還是撐不到投票一刻，但他的母親稱「希望大家知道他很努力、很勇敢的撐到今天」，又感謝外界對兒子的關心。

患癌台男等不及投票便病逝，其音樂治療師在facebook發文紀念，形容他非常勇敢對抗病魔，「愛不會改變，接下來就交給我們了」。（Mimi Liu）

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據友人周三（8日）發布的影片，患癌台男稱周一（6日）已知「時日無多」，抽血結果顯示全身96%滿佈癌細胞，醫生明言「大概一、兩天就出事情」。不過他堅決出院，並表示：「既然醫生都說剩沒幾天了，目前我的想法是，第一階段我要活到至少投完票、開完票……林北（我）癌症末期都要去投票了，大家給我投起來。」

影片感動不少網民轉發廣傳，惟3天後的投票日（11日）即傳出噩耗，指台男早上病逝，無法一圓投票夢。協助台男上傳影片的音樂治療師向《香港01》表示，台男的母親今早致電她說：「希望大家知道他很努力、很勇敢的撐到今天，很謝謝大家對他的關心。」由於台灣沒有提早投票的安排，故台男未能捱到投票一刻。她在facebook發帖紀念，稱「勇士留下的隻字片語都是他愛着我們的印記，這是帶給這社會與世界的溫暖與最後的叮嚀」。

身患重病的台男在周三（8日）拍片呼籲台灣人投票，「林北（我）癌症末期都要去投票了，大家給我投起來」。（「Mimi Liu」facebook影片截圖）

網民得知消息後紛紛表示不捨，留言指「你的一票我們會幫你投下」、「一路好走，我們會守住台灣民主」，又為他無法完成心願感到可惜，「差一點就能完成心願了」、「沒看到開票，真的遺憾」。

（綜合）