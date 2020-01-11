警方fb貼「女人鬧貓」meme圖　網民嘲小編會錯意：佢真係唔識㗎喎

「Meme圖」是近年極受歡迎的網絡文化，當中不少圖片具諷刺意味，被網民喻為「識笑可以好好笑」，如能善用作為公關宣傳，效果更是貼地又抵死。香港警察前日（9日）於facebook發文，貼出二次創作的「女人鬧貓」meme圖，配上「藏有汽有彈，你咪當係玩」的字，似乎想以跟上潮流的方式，呼籲網民不要製作及藏有汽有彈。但貼上一出，不少懂得meme圖的網民卻質疑警方會錯意，甚至完全搞錯原圖的意思，有人更留言「條友真係唔識㗎喎」，嘲諷警方fb的小編不懂網絡語言。

香港警察前日（9日）於facebook發文，二次創作網上瘋傳的「女人鬧貓」meme，但被網民批評「get錯晒意思」。（香港警察fb圖片）

「女人鬧貓」meme去年年中開始獲網民瘋傳，更被選為「2019年年度meme圖」。（Twitter圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

香港警察前日（9日）於fb專頁貼出圖片，二次創作被全球網民選為「2019年年度meme圖」的「女人鬧貓」meme，圖中左方的女子正張口指罵，警方於女子的頭上配上「儲存汽油彈好危險㗎！」的對白，而右方則為一隻瞇起雙眼，坐於餐桌前看起來非常不屑的白貓。

不少巴打絲打都知道，「女人鬧貓」圖的左右兩圖分別有不同出處，網民把圖片併在一起後，於Twitter及外國討論區爆紅，繼而瘋傳至全球。至於這個圖片組合，網民一般是用來表達有人因瑣碎無聊的小事，甚至是虛假的事實而反應激動，破口大罵，那就是左邊女子的動作；而貓咪則擺出一副「睬你都傻」或「who cares？我有自己看法」的態度，以示網民或某個群體對女子的不屑，其後更演變成貓咪恥笑女子的意思。

+ 6 + 5 + 4

網民表示，如將meme圖按「見到咁就咁」去解讀，即代表不懂網絡文化，故警方fb的帖文原本想表達「儲存汽油彈好危險㗎！」，但配上這個meme圖，女子就變成警方，而被罵的貓咪卻「睬你都傻」而懶理，與警方原意完全相反。不少網民在帖文留言道「你哋究竟知唔知個meme係咩意思？」、「所以你係想講市民係隻貓，然後睬你都傻？」、「條友真係唔識㗎喎，呢啲係咪叫自嘲？」。

事實上，這張原名為「Woman yelling at a cat」的meme圖原為兩張「大纜都扯唔埋」的圖片，左邊的女子指罵圖出自2011年12月播出的美國真人騷節目《The Real Housewives of Beverly Hills》第二季第14集，其中一名參演成員Taylor Armstrong在節目中與他人激動爭吵，另一成員Kyle Richards試着安慰。

meme中的白貓名為Smudge，在ig擁有過百萬粉絲！

+ 24 + 23 + 22

+ 2

至於右方的不屑厭世白貓其實來自加拿大，名為Smudge（意指污點），因牠小時候曾經歷流浪生活，被人領養時身上有一小塊污點。後來Smudge身上的污點消失，好食好住的生活令牠變得非常有原則及挑食，每日吃飯都要坐於指定座位，並且要吃肉，最討厭就是蔬菜。有次牠於餐桌上發現有大量蔬菜時，不自覺露出鄙視表情，被主人拍下及上載到網上，繼而被網民瘋傳，主人更因而為牠設立instagram帳戶大吸粉絲。

直至去年5月，有網民於Twitter發文時將女人與貓咪圖併在一起貼出來，表示：「兩張圖放在一起後我便大笑出來。」圖片莫名戳中網民笑點，令它成為經典meme，更演變成有多個不同版本，短短半年便榮登網民票選的2019年度meme。

（綜合）