高雄「落跑市長」冇好下場？　台網民翻數據揭秘：真的不能亂跑！

台灣2020總統大選結果揭盅，民進黨蔡英文大勝代表國民黨的高雄市長韓國瑜264萬多票，即使是韓國瑜執掌的高雄市，蔡英文仍然以62.2%的得票率大幅拋離韓國瑜多達48萬票。有台灣網民昨晚分析過去的總統及市長選舉結果，發現不論藍綠陣營，高雄已「連續三次教訓落跑（走佬）市長」，帖文隨即引起其他網民熱議，更指「高雄市長真的不能亂跑欸！」

代表國民黨競選台灣總統的高雄市長韓國瑜（中），以超過264萬票的差距輸給尋求連任的民進黨蔡英文。（多維新聞網）

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一名台灣網民昨晚在PTT討論區發文，引用過去3次任期內「已落跑」或「想跑」的高雄市長，後來本人或所屬政黨在選舉中的得票，都會被高雄市民以選票狠狠「教訓」，直言：「藍綠垃圾繼續把高雄當跳板就等着被高雄人教訓吧。」

文中先以2005年由高雄市長轉任行政院長，再於2008年競選總統的民進黨謝長廷為例，他在大選中的高雄市得票為44萬，以接近3萬票之差敗給國民黨馬英九；而大選結果也是由藍營勝出。事至2018年，民進黨元老級人馬陳菊4月起由高雄市長轉任總統府秘書長；同年，冀接捧陳菊的陳其邁在「九合一」選舉，以74萬票落敗予89萬票的國民黨韓國瑜，綠營頓失傳統票倉。

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至於今次台灣總統大選，高雄市長韓國瑜在去年10月起「請假選總統」，但最後得票552萬，以超過264萬票的差距輸給尋求連任的蔡英文，其中可謂「老家」的高雄市，韓只獲接近61萬票，與得票近110萬的蔡英文相距一大截。

帖文一出即吸引大批網民附和，留言表示「高雄市長真的不能亂跑」、「說明高雄就是跳板而已」，又對「為啥高雄的特別愛落跑」感到尤其困惑，「高雄是多讓人待不下去啊」、「台北的都還乖乖當完，高雄就愛落跑」。

（綜合）