網民豪言蔡英文拿800萬票請全台吃雞排　雞排妹鄭家純咁回應…

台灣大選結局已定，民進黨蔡英文與副手賴清德的組合獲得約817萬票，破盡歷年統總大選的得票紀錄。選舉後有人歡喜有人愁，網上更興起「翻舊帳」，其中一名網民曾揚言如蔡英文得票達800萬便會請全台灣人民「每人一份雞排」，其留言截圖被瘋傳，網民紛紛要求「找數」。 人稱「雞排妹」的台灣女星鄭家純亦有留意到相關事件，昨晚除了貼出一張與蔡英文的合照恭賀對方，亦笑稱相關網民應「願賭服輸，有轉帳給我了」，獲讚回應可愛又貼地。

有網民曾揚言如蔡英文得票達800萬便會請全台灣人民「每人一份雞排」，選後被瘋傳要求「找數」。（fb圖片）

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台灣女星雞排妹（鄭家純）貼出與蔡英文的合照祝賀，又抽水回應網民揚言「全民食雞排」一事。（雞排妹fb圖片）

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不要看輕台灣人對總統選舉的重視程度！為了支持心儀參選人，一名台灣網民選前曾於facebook豪言：「如果蔡英文拿到800萬票…我請全台灣人民每人一份雞排。」他更叫其他網民「幫我截圖」，似乎對自己非常有信心。

昨晚（11日）選舉結果出爐，蔡英文破紀錄以超過817萬票連任台灣總統，不少網民遂翻出「全台食雞排」的承諾，紛紛要求該網民「找數」，高呼「這是一個買雞排買到破產的故事」、「要辣不用切」、「去骨2份」，亦有人笑言「這個人一定會隱姓埋名落跑去了」、「他應該要逃到海外躲起來了」。

「雞排妹」鄭家純亦有留意到相關事件，昨晚於fb專頁貼出過往與蔡英文的合照，稱合照是「社群之夜那天拍的，一直不發，就是等勝選這天來炫耀一下」。對於有網民要「找數」請食雞排，她則笑稱「雞是無辜的」，又指該名網民「願賭服輸，有轉帳給我了」，搞笑回應獲逾百名粉絲讚好。

雞排即「雞扒」，是台灣的著名小食，這個「台灣名物」除了被用作總統選舉結果的賭注，多個名人、網紅也曾發出「雞排祭品文」，如被稱為「鋼鐵韓粉」的資深音樂人劉家昌去年就稱，如連署支持鴻海集團創辦人郭台銘參選人數超過26萬便會買一萬份雞排，其後鴻海創辦人郭台銘的幕僚劉宥彤亦接受「對賭」，稱如韓國瑜獲得800萬選票便會「買100萬台幣的雞排」。

至於國民黨台南市黨部主委謝龍介也曾經揚言，如韓國瑜未能贏超過90萬票，便會送出2700份雞排，不過他後來指出，有人認為派發雞排有賄選的疑慮，故將承諾改為捐出30萬元給弱勢團體，稱「要讓韓國瑜乾乾淨淨的贏」。

另外，被稱為「館長」的網紅陳之漢曾承諾，如蔡英文於選舉獲勝，將會派發1萬份雞排，而結果出爐後，他已在臉書表示「要準備雞排了」 ；政論節目主持人趙少康亦曾公開表示，如韓國瑜得票與蔡英文相差32％，就請民眾食3萬份雞排。網民選後盤點，紛紛笑言無論如何，「雞是最大輸家」、「雞：你們選舉關我屁事」，「沒人關心雞的感受嗎？」、「動保團體要發聲了」。