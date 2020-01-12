歐陽娜娜露肩行紅地氈　微博相被轟曾P圖　網民：現場有婦女感

台灣女星歐陽娜娜近年成為內地紅人，經常現身於各大影視慶典的會場，她上周三（8日）一身白色吊帶低胸禮服出席北京活動，露出香肩的她罕有地以性感衣著示人，頓時成為全場焦點。惟現場照片流出後，網民隨即質疑與微博上的宣傳照大相徑庭，直指她「手臂太壯」和只靠後期修圖。

歐陽娜娜先在微博上傳多張宣傳照，大曬姣好身材和露出白皙美背。（歐陽娜娜Nana工作室）

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年僅19歲的歐陽娜娜上周三出席「2019今日頭條年度盛典」，過往一向走可愛甜美路線的她罕見現性感風，身穿白色deep V長裙，更大曬白皙美背，散發出仙氣女人味。既然是難得性感，歐陽娜娜透過工作室官方微博上載多張靚相。相片經專業攝影師拍攝，歐陽娜娜完美妝容及長髮顯得甚是完美，讓大批粉絲直呼：「歐陽老婆！好美啊！」

有網民將歐陽娜娜的微博宣傳照，拿作與現場紅毯照對比，認為現場的娜娜手臂有點粗壯。（微博「電影票房BAR」）

不過，事後有網民將微博宣傳照與其他人拍攝的現場紅毯照作對比，質疑歐陽娜娜「P（修圖）太多」，而其實際身型略顯壯碩，手臂和肩膀「有點壯」，紛紛留言「歐陽娜娜這胳膊…」、「真是精修照騙，現場總有一種婦女感」、「儀態對比馬上出來了」，不禁慨嘆：「娜娜你怎麽了！」另有部分網民認為歐陽娜娜太年輕，應打扮得少女一點，批評該套禮服和妝髮都太俗氣。

雖然有網民對歐陽娜娜這身造型略有微言，但也有人為她抱不平，「她只是純粹骨架大」、「健康最重要好嗎？」，又指她身材已算纖瘦，希望外界不要對一名少女太苛刻。

（綜合）