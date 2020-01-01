歐陽娜娜現江蘇跨年騷　一句話激嬲內地網民：讀書少沒文化退圈吧

女星歐陽娜娜2019年的最後一天在江蘇衛視跨年，不過卻因為一句話說錯引來爭議，大陸網友在微博上狂diss：「讀書少，沒文化真可怕。」還有人結合先前高以翔事件她的反應大造文章：「高危險職業不適合她，退圈吧！」

歐陽娜娜（微博@歐陽娜娜Nana工作室）

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歐陽娜娜在跨年晚會上表示過去都是在電視機前看表演，「今天來到現場，非常開心可以現場蒞臨...。」就是這一句的「蒞臨」兩個字，被網友抓住小辮子，「蒞臨」一般是在歡迎、感謝對方到場時的尊敬禮貌用語，不會用在說話者本身，歐陽娜娜這麼說就像是把自己的地位抬高了，因此惹出爭議。

不少網友發文，戲稱：「咖位不夠大，知道給自己抬咖，小姑娘優秀。」也有網友要歐陽娜娜好好學習蒞臨、惠臨、光臨、駕臨、出席到場等詞的區別，才不會在重要場合口誤成為笑柄，不過另外有網友緩頰，是人都會有口誤的時候，實在不需要抓著別人小錯誤不放。

歐陽娜娜口誤結果被網友狂轟。（微博留言截圖）

事實上，先前高以翔錄節目猝逝後，演員宋佳曾發文哀悼並提到藝人是個高危險職業，這句話引來民眾不滿，認為比藝人危險的工作多的是，然而當時歐陽娜娜卻轉發了宋佳的發文，因此被網友連帶砲轟：「什麼時候明星變成了高危職業？拍VLOG高危？」因此這次口誤事件發生後，網友翻舊帳diss：「高危險職業不適合她，退圈吧！」

歐陽娜娜金雞獎紅地氈仙氣盡失（按圖▼）

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