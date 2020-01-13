父拒依判令遷出　愛滋男出「毒」招　狠咬執行法官兼吐口水

去年6月17日，南京雨花台區法院3名執行法官強制一名姓宋的男子搬遷，期間遭到宋男患有愛滋病的兒子宋雨吐口水兼又咬又抓，引起現場一陣恐慌；事後宋雨因妨害公務罪而被判入獄一年，而2名受傷的執法人員經多次前往醫院接受檢查，證實未有感染愛滋。

涉案物業由宋男的家族企業太源公司所有，而該公司的真正老闆其實是其母親及妹妹；由於物業被宋男出租及用作經營通訊產品，使太源公司未能收取全部租金，導致家人之間不斷產生矛盾，最後更訴諸法院。法院最終判定案中物業被宋男非法佔據，命他盡快遷出。

去年5月開始，執行法官劉福清多次聯繫宋男的經營部負責人要求盡快遷出，但宋男卻表示，這影響到他的生意正常營運，堅拒執行法庭命令。

宋男當日與倪姓代表律師發生肢體衝突，最終被制服。（網上圖片）

6月17日上午，劉福清、法警及太源公司的倪姓代表律師等人來到有關物業準備強制宋男搬遷，但宋男竟因嫉恨倪律師幫其家族企業打贏官司而與對方爭執，繼而揮拳毆打倪律師，劉福清見狀立即與法警制服宋男。

宋男的兒子宋雨見父親被包圍，一怒之下往劉福清的胳膊狠咬下去，更揚言自己是愛滋病患者，引起現場一陣恐慌；劉福清向局長胡衛方及另一位執法人員汪一江請求增援，而宋雨仍在不斷煽動在場親友阻止執法，甚至對胡衛方吐口水，汪一江就在拿手銬鎖起宋雨期間被其抓傷手臂。

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事後兩父子被帶回法院執行局問話，證實宋雨是在2016年10月被確診為HIV病毒攜帶者，2人結果遭到司法拘留15日，宋雨後來更因妨害公務罪而被判入獄一年。

太源公司的負責人上周四（9日）前往執行局向胡衛方及劉福清表示感謝，胡衛方稱：「一個被咬傷，一個被抓傷，我是口腔潰瘍，（我們）會不會在那次激烈的對抗中感染，我們亦不清楚。在等待（醫生）報告的那5天真的很害怕，幸好結果均呈陰性，未被感染大家才放心。」