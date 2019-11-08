【維權7年】吉林服刑犯獄中感染愛滋病　索賠800萬最終僅獲賠10萬

吉林男子趙榮輝在入獄服刑期間，多次進入監獄管理局下屬醫院接受治療，後被查出感染HIV病毒。經吉林省高級法院認定，其感染行為應發生於監獄內。 趙榮輝以此為由，對其所在的四平監獄提起行政賠償訴訟，索賠800餘萬元（人民幣．下同），最終僅獲得10萬元國家賠償。他其後又申訴至最高法院，但遭到駁回。

趙榮輝索賠800萬的申訴被最高法院駁回。（網上圖片）

最高法院周三（6日）在中國裁判文書網上傳了關於此案的《國家賠償決定書》。該《決定書》顯示，吉林省高級法院賠償委員會查明，曾做廚師工作的趙榮輝於2001年9月，不慎從二樓墜下，造成腰部以下截癱，屬肢體二級殘疾。2008年9月，趙榮輝犯搶劫罪、故意殺人罪（未遂），被判處有期徒刑20年，刑期至2028年9月7日止。

2009年1月，趙榮輝進入四平監獄服刑。因身體原因，他服刑期間增多次進入吉林省監獄管理局中心醫院治療。2011年6月，趙榮輝經吉林省疾病預防控制中心HIV抗體確認，其檢測報告為「陽性」。

吉林省高級法院賠償委員會另查明，趙榮輝在四平監獄內部醫院進行監管治療期間，他病房對面房間的服刑人員趙某偉（在2004年檢測感染HIV病毒）曾到趙房間，與趙聊天、下棋，還曾經抱起趙榮輝如廁。

2012年至2014年間，趙榮輝在曾以上述事由，提起行政賠償訴訟。該案經吉林省四平市鐵東法院、四平市中級法院及吉林省高級法院審理，終以「該案不屬於行政訴訟受案範圍」為由，裁定駁回起訴。

趙榮輝因對吉林省高級法院裁定的10萬元國家賠償不滿，又申訴至最高法院。（資料圖片/視覺中國）

但吉林省高級法院賠償委員會後來經審查認為，可以認定趙榮輝是在四平監獄服刑期間感染HIV病毒。此外，有證據證實，趙榮輝與趙某偉在四平監獄接受監管治療期間存在接觸情況。吉林省高級法院裁定，由四平監獄向趙榮輝支付精神損害撫慰金人民幣10萬元，駁回趙榮輝的其他國家賠償請求。

趙榮輝並不滿意該賠償決定，後向最高法院提出了申訴，請求最高法院判令四平監獄賠償人身損害金約720萬元以及賠償精神損害撫慰金120萬元，但該申訴最終仍被駁回。

（新京報）