【澳洲山火】去年11月剛獲嘉許　六旬消防被塌樹擊斃遺下妻兒

澳洲山火持續，維多利亞省一名60歲資深消防員上周救火期間被塌樹擊中殉職，令維省的火災死亡人數增至4人。另外，維省、新南威爾士省和南澳省仍有數百處火頭未撲熄，消防員正加緊阻止火勢蔓延，而維省近日天氣轉涼，或有助消防員將火場範圍收窄。

「斯萊德（Bill Slade）深受同事、朋友和旺薩吉（Wonthaggi）社區愛戴」，負責管理國家公園的維多利亞公園管理處（Parks Victoria）行政總裁杰克遜（Matt Jackson），周日確認資深消防員斯萊德的死訊，指出他上周六在奧米歐（Omeo）附近救火期間，被塌樹擊中身亡，遺下妻子及一對子女。來自旺薩吉小鎮的斯萊德隸屬維省山火管理組（FFMV），擁有40多年救火經驗，剛於去年11月獲得嘉許，豈料今次不幸殉職。親友均對斯萊德的離世感到惋惜，其中首席消防員哈德曼（Chris Hardman）說：「這對FFMV大家庭及整個維省社區而言都是重大損失。」

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維省、新南威爾士省和南澳省仍有數百處火頭未撲熄，雖然維省上周五天氣開始轉涼，有助消防員收窄火場範圍，但目前全省仍有10處火頭被列入對生命有威脅的「觀察及行動」（watch and act）組別，接近140萬公頃土地被焚燒，省長安德魯斯（(Daniel Andrews）坦言撲救山火工作的道路仍很漫長。

此外，受災最嚴重的新省仍有123處叢林和草地起火，其中47處接近受控。南澳袋鼠島（Kangaroo Island）過去數月有20多萬公頃土地被焚燒，幸當地消防員在周一氣溫上升前已控制火勢；南澳初級產業及地區（Primary Industries and Regions）接獲的報告指出，該省已損失了3.2萬頭綿羊、517頭牛、65隻羊駝和5匹馬，以及800多個蜂巢被毀。