澳洲山火毀家園　網民籲買日版樂天熊仔餅救樹熊　收益定期捐基金

澳洲山火延綿全國多省，維多利亞省周四（9日）更警告部分地區開始「毁滅性危機」，各地民眾心痛野生動物遭大火波及，紛紛參與助養和捐款計劃。最近有日本網民發現，原來樂天熊仔餅一直定期捐款予澳洲樹熊基金會（Australian Koala Foundation），一捐已有26年之久，呼籲日本市民多購買熊仔餅以救助樹熊；不過他後來又引述樂天指出，相關捐款不會直接用於是次山火救援。

最近有日本網民發現，樂天熊仔餅在過去26年間，一直定期捐款予澳洲樹熊基金會（Australian Koala Foundation）。（「KIZASI_OFFICIAL」Twitter圖片）

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澳洲大火至今已焚燒逾4個月，一個個樹熊走向人群討水喝等求救畫面令人痛心，不少人都希望捐款救災。日本一名網民周二（7日）在Twitter發帖，呼籲有意捐款但不諳英語的日本人，可透過購買國內的樂天熊仔餅，以支持澳洲樹熊基金會，並轉發樂天熊仔餅的日本網頁，當中顯示樂天自1994年開始，均定期捐出部分收益予該基金會。

澳洲山火持續近4個月，至今仍未受控，學者估計新南威爾士州多達8000隻樹熊葬身火海。（David Clode／Unsplash）

根據澳洲樹熊基金會官方網頁，基金會早於1986年成立，屬自資營運，提供助養樹熊及捐款植樹等平台。買熊仔餅救樹熊的帖文一出，至今已有超過3.2萬人轉發，引起網民熱烈迴響；但發帖的網民周五（10日）再補充表示，獲樂天回覆，稱熊仔餅的銷售不會直接用於捐助今次澳洲山火，但表明會繼續支持澳洲樹熊基金會的工作。

（Twitter）