【澳洲山火】美國消防員義助救火　抵達機場即獲民眾鼓掌答謝

澳洲山火持續近4個月，火勢至今仍未受控，當地消防員疲於奔命救火，甚至有人不幸殉職。鑑於火災情況未能受控，多國派出消防員前往支援，其中美國一批有豐富對抗野火經驗的消防員早前抵達悉尼機場時，獲現場民眾熱烈鼓掌以示感謝及支持，感動場面迅速獲網民瘋傳。

一批被派往澳洲協助對抗山火的美國消防員，抵達悉尼機場時獲民眾鼓掌答謝。（fb「Commissioner Shane Fitzsimmons」影片截圖）

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澳洲新南威斯州鄉郊消防局（Rural Fire Service）局長費西蒙斯（Shane Fitzsimmons）前日（9日）於facebook上載影片，可見多名來自美國的消防員帶同裝備走出悉尼機場接機大堂時，一眾在場民眾即時自發鼓掌歡迎，以表示當地人對他們的感激及欽佩。

外媒報道，該批一行約20人的美國資深消防員來自加州，本身駐守洛杉磯國家森林公園（Angeles National Forest），有豐富對抗野火的經驗，團隊中亦有具駕駛直升機救火經驗的消防員，一行人前往受山火嚴重影響的維多利亞州協助救火。

多個國家向澳洲派出消防員協助對抗山火。（fb「 Commissioner Shane Fitzsimmons」圖片）

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截至周五，已有逾250名美國消防員被派往澳洲協調撲滅山火，是有史以來最大規模的海外派員。其中一名首批被派至澳洲的美國消防員，39歲的加里高斯（Terrance Gallegos）表示，對於美澳兩國消防員之間的長期合作感到驕傲，「這是一個很好的機會，讓我可以來這裏幫助澳洲的兄弟姐妹救火伸出援手」。

澳洲義務消防員Geoffrey Keaton及Samuel McPaul早前不幸殉職：

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事實上，澳洲與美國並非首次出動消防員互相協助，兩國交換消防員的行動已有15年，對上一次為2015年，澳洲派出消防員到美國加州協助對抗山火。除了美國，加拿大以及新西蘭亦派出了消防員到澳洲協助救火，而新加坡、瓦努阿圖及巴布亞新幾內亞等國亦表示將提供所需協助。

（綜合）