【澳洲山火】棲息地焚毀小袋鼠缺糧食　直升機空投蔬菜助解困

澳洲山火持續數月仍未受控，專家估計約5億動物因火災喪生。大火焚燒動物原來的棲息地，甚至令牠們圍困火海，被迫「斷水斷糧」。新南威爾士省政府日前派出直升機空投紅蘿蔔和蕃薯，避免在山火中生還的小袋鼠餓死。

澳洲山火焚燒小袋鼠的棲息地，令牠們長期欠缺糧食。（路透社）

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新南威爾士省現仍有數百處火頭未撲熄，當局過去一周利用直升機在多個小袋鼠主要棲息地的上空，如袋鼠谷、燕勾國家公園（Yengo National Park）等，投放大約2200公斤的蔬菜，當中主要為紅蘿蔔和蕃薯。

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新南威爾士省能源及環境部長基恩（Matt Kean）上周六（11日）在Twitter上傳空投行動的照片，表示小袋鼠通常能在火災中生存下來，但往往卻因圍困在缺乏天然食物的地方，「小袋鼠已經面臨持續乾旱的壓力，如果沒有援助，牠們很難生存下來」。

基恩續透露，假如情況許可，當局將會安裝鏡頭以觀察空投食物之後，動物能否順利獲取和食用，並記錄倖存動物的資料。

（綜合）