家族身家過億　內地富二代婚禮只擺4圍零排場　背後原因有洋蔥

中國人傳統認為結婚是人生大事，必須鋪張大肆慶祝，不過內地一名家族身家過億的富二代卻反其道而行，僅於公司飯堂擺設4圍酒席，以簡單菜餚招呼員工，完全無視他人批評他排場不足，婚禮規模過於寒酸。正當眾人都不解一對新人低調圓婚的決定時，新朗的爸爸就為兒子解釋背後的感人原因。

寧波一名身家過億的富二代選擇舉行簡單婚禮，其父親於婚宴上透露背後的感人原因。（寧波晚報圖片）

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寧波90後嚴旭東出身有錢人家，父親嚴紀光是白手興家的企業家，擁有年產值超過兩億元（約2.2億港元）的電器企業，而他另起爐灶創辦的公司，每年也有數千萬收入。身為富二代的嚴旭東早前與女友圓婚，不少人都會覺得他們應大排筵席鋪張慶祝，然而事實卻相反，他竟選擇於一間裝潢簡單的禮堂舉行婚禮，沒有誇張的花海、水晶燈或多層蛋糕，甚至連伴娘也沒有。

結婚當日，一對新人僅穿着日租不足1000元人民幣（約1120港元）的婚紗及半舊不新的西裝，整個婚禮的賓客人數少於40人。完成儀式後，嚴旭東亦只是於公司的飯堂擺設4圍酒席招呼親朋好友，「沒有龍蝦，沒有鮑魚，食堂大廚燒的，普普通通一桌餐，八百塊錢不到」。

親友們得知嚴旭東舉行簡單的婚禮都大感不解，其父親嚴紀光致詞時便透露背後原因。（寧波晚報圖片）

很多親友得知嚴旭東如此簡單的婚禮都大感不解，甚至有人認為這位富二代是寒酸、失禮，欠缺應有排場，與家勢不符。而其父親嚴紀光於婚禮上的致詞便解答了一眾賓客的疑惑：「我和兒子定了個五年之約，下一個五年，公司交給他，社會責任交給他。第二個五年的110萬元（約124萬港元），讓他以公司的名義繼續做慈善。」

嚴紀光說，不鋪張舉辦兒子的婚禮一直是其心願，白手興家的他一直不喜歡與人鬥排場、鬥闊綽，只希望以言傳身教，告誡兒子「堅守初心，不要膨脹」，幸好兒子和媳婦也理解他的想法。

嚴氏父子將舉辦婚禮省下的110萬元，透過慈善機構捐助予當地5個村落，期望能幫助有需要的人。（寧波晚報圖片）

嚴氏父子更以身作則，將舉辦婚禮省下的110萬元，透過慈善機構捐助予當地5個村落，每村均有10至30萬元不等，期望能幫助有需要的人。對於丈夫及老爺的決定，剛嫁入豪門的新娘張琴飛亦非常支持：「我們一頓飯可能是貧困家庭一個月的口糧，把這錢省下來幫助更多人，更有意義。」因此即使婚禮非常樸素，沒有名貴的菜餚或助慶節目，賓客仍因嚴氏一家的暖舉而稱讚不已。

（新浪新聞）

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