睇新聞驚見美女記者　台男急上網求真名　神網民秒回傳送門

看新聞可知天下事增長知識，不過除了留意報道外，亦有人會將注意力放在報道新聞的記者身上！最近有網民觀看電視新聞時，在熒幕邊看到一名顏值爆燈的記者，於是上網發文找人「指路」，終於「皇天不負有心人」，有網民認出她其實是台灣東森新聞的記者李利貞！

有網民在看電視的時候發現一名美女記者，最後有網民指出她是東森新聞的李利貞。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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最近有網民在facebook群組「爆廢公社二館」上分享圖片，說「誰可以找一下這位記者，驚為天人啊！」，從樓主上載的圖片可見，熒幕右邊有一個剪齊陰短頭髮、白哲皮膚的女記者。多名網民紛紛上載圖片，並說「我已經注意她很久了」，可見她一直都是網民們的焦點。

一會兒後有神人網民公布「正確答案」，說她其實是東森新聞的李利貞，更附上她的fb連結。現時李利貞的fb有超過1.1萬人跟蹤，她在fb上除了分享自己的工作過程，亦不時分享生活點滴。

網民都大讚李利貞十分可愛，甚至有人跨讚她是「東森王心凌」，有人更笑問樓主是否當兵太久，怎麼現在才留意到李利貞？

李利貞曾經穿上旗袍拍照，引起網民哄動！（李利貞fb圖片）

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