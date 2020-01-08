清純越南學生妹穿奧黛自拍獲封「國民初戀」　戴埋眼鏡顏值爆燈！

越南一直是男士們響往的地方之一，因為當地女子素來以肌膚嫩白及身材窈窕聞名。近日又有一名越南索女成為網民焦點，更憑一張身穿傳統服飾奧黛在課室上堂的照片加上清純美貌及甜美笑容而被封「國民初戀」！

洪杏（音譯，Hồng Hạnh）被喻「國民初戀」，起點是一張穿奧黛自拍的照片被瘋傳。（facebook「Hồng Hạnh」圖片）

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洪杏（音譯，Hồng Hạnh）的照片最初先在台灣PTT討論區流傳，很快就引起網民注意。洪杏與典型的越南美女一樣，肌膚白裏透紅之餘，身材亦都十分纖瘦，即使穿奧黛亦都不怕有體態有明顯的缺點。

留有一頭微曲長髮、擁有瘦長瓜子臉的洪杏，樣貌的確與男生們求學時期的理想女友差不多。當她戴上經典書生黑框眼鏡自拍的時候，不但完全沒有影響到顏值，更反而增添了幾分稚氣，「國民初戀」一字絕對是當之無慚！

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雖然洪杏現在仍然是中學生，不過她在Instagram上已經有不少為化妝品推廣的照片，而且她的帖文經常都會得到網民們的熱烈回應，可見在短時間內已經擄獲了大量網民的心！

【熱話#同場加映2】（01製圖）

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