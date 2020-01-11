激似周子瑜！廈門美女搭捷運片被瘋傳　逆天長腿仙氣側臉電暈網民

近日Facebook專頁《JKF 紅燈區2.0》上傳了一段年輕正妹搭乘交通工具的影片，吸引破萬Like和近千留言，甚至還有人說「她神似我老婆周子瑜！」？廢話不多說，趕緊讓我們來一窺她的真面目！

（Facebook@JKF 紅燈區2.0）

一頭亮麗的黑長直髮、充滿仙氣的側臉，乍看好像真的幾分像周子瑜，再加上逆天長腿的好身材，隨着車廂晃動的模樣真的有夠可愛，最後對着鏡頭微微一笑簡直甜到入心！難怪網友們群起暴動，集體失心瘋。

即睇網民留言▼

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後來有網友發現，原來她是來自中國廈門的美妝Blogger「哈喽W女王」，擁有4萬多名的粉絲，時常與網友們分享各種妝容和日常生活，即使不化妝也是非常漂亮，天生麗質！（當然還是差我子瑜一點點啦XD）

按圖看翻版周子瑜「哈喽W女王」真身▼

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偷渡一張我家子瑜給大家比較比較❤

（IG@twicetagram）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】