流浪惡犬闖產房咬死初生嬰　父怒斥：醫生呃我話係夭折

印度北方邦法魯卡巴德（Farrukhabad）一名出世僅3小時的嬰兒，周一（13日）懷疑被闖入產房的流浪狗咬死；但醫生起初訛稱嬰兒是夭折，且企圖給嬰兒父母「掩口費」；當局事後把涉事醫院查封，正等待驗屍報告作進一步調查。

庫瑪爾（Ravi Kumar）當日陪妻子往私營的阿卡什甘加醫院（Akash Ganga Hospital）分娩，他說：「醫生起初稱她能順產，但突然又把她被帶去手術室進行剖腹生產，一個小時後，他們告訴我手術非常成功。」

庫瑪爾的妻子其後被轉送至病房，嬰兒則留在產房，但不久他聽到手術室內的醫護人員大叫「有狗」，他衝入去產房，只見嬰兒已倒臥在地上的血泊中，頭、雙頰和眼滿是咬痕。庫瑪爾說，院方試圖給一筆錢當作掩口費，「他們竟告訴我，孩子生下來已夭折，那頭流浪狗只是剛好闖進來，並沒有施襲。」

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醫院屬非法經營遭查封

警方表示，庫瑪爾和妻子強調嬰兒是被獨留在產房，但產房的窗戶卻是打開的，因此才讓流浪狗闖入並咬死出世僅3小時的嬰兒；警方現正在等待驗屍報告，以決定是否拘捕有關涉案人士。

當局指出，初步證據顯示，嬰兒是被狗咬傷致死，會調查流浪狗是如何進入醫院；同時，涉事醫院因為屬於非法經營，現已被查封。

報道指，印度全國有超過3000萬隻流浪狗，每年有約2萬人死於瘋狗症。由於醫院設施破舊，流浪狗在醫院遊蕩的情況十分普遍，小城鎮尤其嚴重。當地有人曾因發現有一群流浪狗在一間公立醫院的床上睡覺，結果引起民眾抗議。