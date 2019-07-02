金毛咬死貴婦狗　男主人將牠活活打死　網民：牽繩很重要

再次說明，放狗時牽好狗繩是十分重要。 在廣東順德，近日發生了一宗金毛被打死事件。事緣是金毛咬斃了一名男子養的貴婦狗，男子為狗報仇，將金毛活活打死。現時雙方主人各執一詞，打狗男被刑事拘留，警方正在搜證加緊調查。

金毛重70磅，與主人一起生活了7年多，如今卻被人活活打死。（梨視頻）

事件發生在6月24日上午，廣東順德區龍江鎮一個小區裏。當時71歲姓王老翁，正帶著金毛尋回犬外出散步。突然前方有隻沒牽繩的貴婦狗出現，於是兩雙狗狗便打鬥起來，結果金毛犬把貴婦狗咬死。

金毛就是這樣被男子追打，兩名老人家去勸阻也不成功。（梨視頻）

22歲何姓男子是貴婦狗的主人，見衝突發生，便拿起重物追擊金毛，令金毛放下口中咬著的貴婦狗。隨後更情緒激動的，拿著棍棒等物追打金毛犬。雖然王老翁想調停糾紛，但沒有成功。男子追趕毒打，王老翁只能眼睜睜看著金毛活活被打死。

警方在微博發文，公布了最近的調查進展。（微博）

網上肉搜誤中副車

隨後事件被發布到網絡上，引起網民震怒，更嘗試人肉搜尋行兇者，卻誤中副車，騷擾到金毛主人的朋友。現時金毛主人已報警求助，而警方也將行兇男子刑事拘留，並在微博裏解釋了，因為金毛價值初步估計超過5000元，因此公安機關以涉嫌故意毀壞公私財物罪，依法刑事扣留，並會提出起訴，要求索償。

網上傳出王老翁被打，但警方調查後，表示而王老翁是因血壓飆升要入院，而他的妻子則是企圖阻止金毛被打，在追趕男子時摔倒受傷，未有確實際證據與行兇男子有關。至於貴婦狗主稱，金毛狗主本身也沒有牽繩，所以才會出現意外，現時警方仍在搜證中。

【點擊圖片看另一宗因沒牽繩，狗狗險遭輾斃事件】

主人為救狗不惜飛身到車底。（影片截圖）