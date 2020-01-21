母牛好八卦　講食最開心　澳洲研究證牛牛識「對話」

澳洲有研究發現，牛與牛之間會透過聲音交流分享對食物、天氣甚至情感等議題的看法，研究團隊錄下了13隻荷蘭乳牛的數百次叫聲，然後透過一套獨特的「翻譯軟件」來解構牛牛的「對話」內容。

澳洲悉尼大學（University of Sydney）博士生格林（Alexandra Green）與來自法國及意大利的同事，透過麥克風收錄了13頭荷蘭乳牛的「哞哞」叫聲，並利用聲學分析箇中音頻製作成「牛牛Goolge翻譯」（Google Translate for cows）軟件。研究團隊指出，每頭牛都有自己獨特的聲音，以及懂得將聲音與情感結合，藉此表達正面或負面情緒。

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希望建立一套「牛語音」字典

研究設定了5種主要情境，分別是在發情期、等待飼料前、被拒餵食、被迫與其他牛群分開，以及與其他牛群分開兼無法互望，前2種情境歸類為「正面情緒」（Positively valenced）、後3種是「負面情緒」（Negatively valenced）」。結果顯示，牛牛的聲音在不同情境中都很穩定，同時會表現出興奮、鼓勵、求歡或苦惱等情緒來與其他牛群溝通；而牛牛經常會發出「哞哞」聲來與同類閒聊，其中母牛經常互相交流，但當分享開心的事情，諸如食物，叫聲更加渾厚洪亮，「談及」天氣的牛聲則相對較低沉。

格林自2017年起開始該項研究，她希望終有一日能讀懂牛牛的心，以及替「牛語音」建立一套英文字典，助農民透過「翻譯」各種獨特牛聲，從而調適牛牛的健康及心情，進一步改善動物福利；而有關的研究結果已刊登在英國《自然》（Nature）期刊。