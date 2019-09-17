【住十五樓養嘅牛牛】重溫張繼聰童星片段　同阿女撞樣證基因強大

31年前，一個奶粉廣告中的口號「住15樓養嘅牛牛」成為一時佳口，流傳至今仍然是不少80後的經典童年回憶！而當日只得8歲的張繼聰，最近就因為拍攝一個營養飲品廣告重遇「住15樓養嘅牛牛」，事隔31年，張繼聰已經由童星變星爸，回憶湧現：「很開心觀眾記得那個廣告，我也有很多年被人叫做牛牛，今天看到小演員，令我回想小時候拍攝的情景。」

隻牛牛同當年一模一樣㗎：

同阿女撞樣

其實張繼聰在1984年已經涉足演藝圈，他4歲的時候已經以小演員身份參演香港電台劇集，包括《陽光下的孩子》（1984）、《香江歲月》（1985）以及《晴天雨天孩天》（1986）等等，當然還包括最經典的奶粉廣告「住15樓養嘅牛牛」！但回顧張繼聰的童星片段和照片，卻沒有一種距離感，事關張繼聰的童年和他的女兒張靖（2歲）十足餅印一樣！

日前張繼聰太太謝安琪接受商台節目《有誰共鳴》時分享了自己為子女取名的經驗：「『張』意味是一把很長的弓箭，希望他能成為高瞻遠矚和目光遠大的人，貢獻世界。」至於兩歲多的幼女張靖，Kay解釋：「『立』指安心立命，寄望女兒擁有平靜的心靈；而『青』則代表青天白日，期盼女兒能有高潔的品德。」（Instagram@louischeung2013）