【牛牛過肥年】三黃牛闖梅窩超市開餐　百佳：已銷毀水果及報警

豬年黃牛「過肥年」！周四（2月7日，大年初三）晚上，梅窩百佳Fusion驟變為牛牛的「過年飯堂」，三隻黃牛闖入超市內的生果部大快朵頤，在遊人面前盡享蘋果、鮮橙、雪梨及車厘子等「生果放題」，幸眾人對牛牛開餐均淡定非常，在警方趕抵前已溫和驅逐黃牛離開超市。據悉店方已銷毀相關水果及徹底清潔。

其中一隻黃牛在開放式雪櫃內進食水果。（Stephen Law / 巴打絲打 Facebook Club 轉載影片 截圖）

● 三牛開餐 顧客淡定

數段短片昨晚在WhatsApp及facebook瘋傳，從其中兩段片段可見，三隻大黃牛在超市的生果部開餐，一隻在開放式雪櫃內進食水果、一隻伸口往果籃內吃雪梨及車厘子、亦有一隻在品嚐蘋果和鮮橙。當時店內有不少顧客，但大家表現鎮定，有人手抱嬰孩舉機拍攝牛牛的「為食樣」、有人則問道：「使唔使拎架車擋住呀？」隨即用超市手推車稍擋去路，以防牛牛亂走往其他地方。

● 超市銷毀相關水果及清潔

據悉，事發約昨晚8時許，黃牛開餐後不久，職員及市民已合力將牛牛軀趕出店外，過程中無人受傷。但兩小時後，據知仍有牛牛在店外徘徊。消息稱，該超市事後已銷毀相關水果及徹底清潔附近擺放生果的貨架。警方則指接獲相關報案，但警員趕抵前三隻牛牛已離開，案件列作「發現動物」處理。

● 網民：牛牛食完任食放題

據了解，市民表現淡定的其中一個原因，是梅窩素來有黃牛及水牛聚居，大家習以為常，但鮮有牛牛闖入店舖，不排除曾經有人餵飼改變牠們覓食習慣，或者新年期間被村內炮仗聲嚇倒，意外闖入店內。網民則慶幸人、牛均無受傷，「搵食啫，希望最終冇人傷害佢哋。」、「牛牛食完任食放題，已安全離開！」亦有人擔心牛牛會「食到膠袋」。

● 百佳：已把相關水果銷毀及徹底清潔​

百佳超級市場回應指，相關店舖附近有牛隻聚居，懷疑牛隻意外闖進店舖，很快便離開。而百佳已把相關水果銷毀，並已徹底清潔附近擺放水果的貨架，並且已報警求助，將事件交由警方處理。