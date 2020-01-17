【澳洲山火】袋熊意外變英雄　掘地道助動物避難？　科學研究話…

澳洲山火持續多月，專家估計有10億隻動物無辜喪命。澳洲象徵動物之一的袋熊（wombat）因有挖地洞的習性，這些錯綜複雜的地道最近在山火中或另有用處，意外成為其他動物的臨時避難所，外界大讚袋熊可能無意間成了「英雄」。

袋熊有掘地道的習性，意外令牠們在今次澳洲山火中成為「英雄」，地道或成為其他小動物的避難所。（「joergilmaz」YouTube截圖）

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這個資訊最初源於一名網民在Twitter分享，「災區內的袋熊不但讓其他動物躲藏在自己挖掘的洞穴裏，還主動帶牠們入去」，批評澳洲政府的領導能力和同理心比袋熊更差。帖文迅速爆紅，一周內有逾7萬次轉發和28萬個讚好。

澳洲廣播公司（ABC）事後對此報道，指出帖文內容並非完全真確，但認為袋熊過去所挖的地道，的確能夠為其他小動物在今次山火中，提供地下避難所，然而袋熊對自己成為「英雄」毫不知情。澳洲「拯救袋熊」組織經理維馬克（Yolandi Vermaak）受訪時表示，在過去山火救援行動中，未遇到過受傷袋熊，更目睹其他動物如蜥蜴、兔和小袋鼠等躲入袋熊地洞。

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據2015年一項研究，顯示毛鼻袋熊（southern hairy-nosed wombat）的地道全長近90米，可以有28個入口，觀察期間有10種動物先後出入地道，包括岩袋鼠、草原袋鼠、石龍子和雀鳥等，而黑足岩袋鼠更在8周內使用地道2000次，比袋熊本身還多。研究指出，地道裏的溫度較地面穩定，每日溫差少於攝氏1度，對動物而言相對安全。

至於袋熊對「不速之客」有何反應，目前仍未有相關研究，惟袋熊普遍不願與其他袋熊共享地洞；當面對山林大火這種艱難時刻，袋熊與其他動物的互動仍屬未知之數。

（綜合）