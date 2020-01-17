日本髮型師「整容級」剪髮　毒男都解到毒　網民驚訝：表情都變了

女生妝前妝後可以兩個樣，而男人剪個好剪型一樣可以大變身。如果不是外表得天獨厚，不顧髮型的男生多數無自信，予人感覺亦不顯眼。近日，日本節目《松子會議》去了一間在網上爆紅的髮型屋，該店因為髮型師幫客人理髮前後有名顯對比，被喻為「整容級」剪髮，吸引不少毒男前往。網民看見客人的前後對比圖都大呼神奇，但也有人指出一個重點，是男生轉造型後明顯變得自信，也會展露笑容，令人有一下子變帥的感覺。

節目去了一家東京有名的髮型屋。（《松子會議》截圖）

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位於東京澀谷宮益坂的髮型屋「DIECE渋谷」在網上人氣爆燈，事關老闆兼髮型師大月涉經常為客人理髮的影片上傳，短短的影片中可以見到客人剪前剪後的樣子，在Twitter上非常有人氣。

從大月的帖子可見，他喜愛上載一些毒男客人的影片，他會先觀察找出適合的髮型，以清爽風格為主，剪完後連樣子都變得帥氣。節目訪問的男客人稱，自己4月開始返新工，公司對髮型有一定要求，故來找老闆求救。從成果圖可見，大月將他額前的「雜毛」修整好，連眼睛都變得有神，令主持大為吃驚。

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其實，男生改善髮型後大都變得耳目一新，但不打理髮型的人多數有兩個共通點，第一懶、第二為人無自信，適合轉一個清爽整潔的髮型，較易打理還顯得有精神。有網民留意到不少客人理髮後都展露了笑容，滿意自己的新形象，髮型師一定盡力了解客人需要才做到這效果，「不僅僅是髮型，客人的表情都出現明顯變化，顯得更自信」，也是這個原因，客人理髮後整個人都變帥了。

不過，除了與生俱來的五官，影響男生外觀的除了髮型，還有眉毛；有眼利網民留意到有些客人剪髮前連眉毛都有區別，不知是髮型師有幫客人修剪還是加了特效。另外，甚至有些網民笑稱部分人剪髮後差別巨大，質疑客人是否換成了另一個人。

（Twitter）