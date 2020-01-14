地震先兆？3日內3條「地震魚」出沒日本海岸　311大地震前現20條

天災避無可避，但有人認為大自然會用盡方法提醒。日本福井縣近日3日內驚見2條有「地震魚」之稱的罕見皇帶魚，因在2011年的311地震前，曾在海岸發現約20條「地震魚」，令日本民眾猶有餘悸，擔心將會發生大規模的地震。不過有專家指出，這地震先兆理論毫無科學根據。

日本近日3日內出現3條皇帶魚，令日本民眾憂慮是地震先兆。（網上圖片）

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日本一直有傳說指，如果看到皇帶魚在海岸出沒，即代表將有地震。踏入2020年，福井縣敦賀市在3日內發現2條皇帶魚，1月4日下午2時許，一對10歲及7歲兄弟隨爺爺在敦賀市赤崎堤防處釣魚時，驚見一條皇帶魚在水中游動，徘徊約20分鐘後便游走。其後在1月6日上午11時許，一名中學生發現一條長約2.4米的皇帶魚屍體被沖上海灘。

另外，本月初（5日）亦有人在富山縣發現皇帶魚屍體，屍體其後被運送到魚津水族館冷凍保藏，現已作展品供遊客參觀。

福井縣越前松島水族館館長鈴木隆史表示，去年7月至9月約有5條深海魚被發現，再上一次有皇帶魚出沒已是2015年，他稱如發現深海魚可盡快聯絡水族館，以作研究用途。

人稱「地震魚」的皇帶魚，棲息於200米至1000米的深海水域，因平日不常見，甚至被捕獲，故日本漁民稱皇帶魚為「龍宮使者」。對於其地震先兆理論，不同學者有不同說法，日本東海大學學者織原義曾發表研究結果，顯示皇帶魚的出現與地震發生並無明顯關聯。

而安格里亞魯斯金大學動物學講師Rachel Grant則認為，皇帶魚或有感應天災的能力，因在地震前夕，地殼岩石會釋放帶電粒子，令周遭環境改變，迫使皇帶魚遷移。

（綜合）