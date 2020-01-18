索爆髮型師穿性感內衣理髮　客人眼前「暗黑視覺」　真身原來係…

面對身材火辣的女生是不少男性的煩惱，看對方的臉會怕羞，眼神置中又會看到對方胸口，視線朝下看腿就更變態。較早前泰國網上瘋傳一段噴血影片，一名只穿性感內衣，跨坐在椅子上為客人理髮，小腿壓在對方腳上，雪白巨乳「迎面」對着客人的臉，旁人「隔住個MON」都尷尬面紅。網民議論紛紛後發現她的真實身份，而且還已經「封盤」，無不瞬間心碎。

瓦贊的剪髮影片令網民看得面紅耳赤。（「วาดจันทร์ เศวตธนโชติสกุล」fb影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

泰國早前瘋傳一段理髮影片，一個疑似是髮型師的女生，留着一頭漂金曲長髮，身穿性感內衣、吊帶絲襪的她，手腳纖幼卻有一雙雪白豐乳，一身魔鬼身材配上蕾絲內衣做點綴，而她的臉蛋也沒令人失望，五官非常標緻。

最令男網民噴血的還是她的姿勢，她為客人剪髮時雙腳「夾」在椅子扶手上，其中一隻腳壓在客人大腿上，整個上身向前傾，尋常男子應該無法呼吸，如果眼睛向前看，會看到「全屏」胸部，實在令人不好意思，但低下頭又剪不到髮，剪個髮都左右為難。

網民肉搜後發現瓦贊是一名模特兒，而且已經封盤。（「วาดจันทร์ เศวตธนโชติสกุล」fb圖片）

+ 24 + 23 + 22

瓦贊其實不時上載和伴侶的照片。（「วาดจันทร์ เศวตธนโชติสกุล」fb圖片）

+ 7 + 6 + 5

網片被瘋傳後，有泰國傳媒指這名髮型師的其實是男性雜誌《閣樓》（Penthouse）的泰國專屬模特兒瓦贊（音譯；วาดจันทร์），影片中的客人其實是她的伴侶，得知女神早已封盤，也令不少男網民心情低落了一會。其實瓦贊經常在個人facebook專頁分享和伴侶的照片，更重要的是她毫不吝惜，將大量索爆照片分享予網民，亦愛上載自己養的喵星人照片，暴露自己是個貓奴。

（綜合）