【健康百科】交歡禁夫摸右胸　台女驚揭患乳癌　料與塑膠餐具有關

塑膠用品雖然方便，但用法不當隨時危及健康！台灣一名男子與妻子性交時，發現妻子一直不准他觸碰右胸，甚至連內衣都不穿，男子頓覺古怪。男子帶妻子往洗腎的時候，順道請醫生替她做檢查，結果發現其右胸有硬塊，轉介至外科後確診為第二期乳癌。醫生估計，男子過往都是用塑膠餐具拿東西給妻子吃，而食物溫度過高時，餐具就會釋放塑化剷，相信妻子患癌與餐具有關。

醫生引述其他病例，指塑化劑相信與癌症有關，而是次台女就因為常用膠碗盛載熱食而患癌。（資料圖片）

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腎臟科醫生洪永祥在節目《醫師好辣》上分享，稱自己有一名65歲的女病人，過去都在市場做麵檔的生意，與丈夫感情十分之好。不過有一次，其她丈夫偷偷跟洪醫生說，最近與妻子性交的時候，只要用手去碰妻子的右胸就會被撥開，後來甚至發現她連內衣都不穿，因為會令內衣沾上髒髒的分泌物，「胸部一碰就痛爆」。

洪永祥醫生趁女病人洗腎的時候，順道為她進行觸診，結果發現其右側乳暈下方有一塊3至4公分的硬塊，於是轉介她到外科就診，最後確診為第二期乳癌。經過手術、放射治療及荷爾蒙治療之後，已經成功為病人控制病情。洪醫生後來估計，病人患癌與經常使用塑膠餐具有關。他指塑膠餐具只要遇熱超過攝氏40度就會釋放塑化劑，而她開的麵檔就常使用類似塑膠餐具。

65歲台女於洗腎的時候由醫生順道進行檢查，發現她的胸部有硬塊，於是轉介到外科，確認是患上乳癌。（資料圖片）

洪永祥醫生同時提出其他案例，指曾有一名年約40歲的媽媽，因長期泌尿道感染求診，但轉介至婦科之後竟然驗出子宮內膜癌。之後她帶同自己小三的女兒來看醫生，說她因為月經來了，但不會換衛生巾而受感染。不過，當洪醫生追溯兩人病因的時候，卻發現她們買自助餐的時候都會用塑膠袋盛載熱湯，相信這是令媽媽患癌及女兒早熟的原因，洪醫生呼籲民眾不要再用膠袋或膠袋盛載熱湯，以免長期接觸而容易引致癌症。

（ETToday）

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