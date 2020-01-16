【健康百科】台媽Google病徵搵病因　兒子高燒6日後始知闖大禍

孩子生病，當然要病向淺中醫，不過台灣一名媽媽遇上兒子發燒的時候，竟然只靠網上資料就認為兒子繼續休息就會好轉。直至連續發燒6天之後，她才從網上資料知道兒子其實是患上重病「川崎氏症」，並立即前往求醫。不過兒子的病已經影響到心臟，將要長期服心臟藥物。

有台媽連續多天使用Google為兒子斷症，結果發燒6天之後才知道他患上川崎氏症。（GettyImages／視覺中國）

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台灣兒科醫生陳木榮在節目《醫次搞定》上分享病例，現時媽媽經常都會在網上翻查病症資料，而且子女患上什麼病時常「挑自己喜歡的」。例如一名媽媽就曾在兒子發燒的時候使用Google了解病徵，當時她得出「發燒是身體免疫系統運作」的解釋，所以決定多觀察幾天。

由於發病已經有6天，兒子的心臟已經受到影響，需要長期服用藥物。（GettyImages／視覺中國）

兩天後，兒子出現「士多啤梨脷」長滿舌苔，所以她又Google搜尋，發現可能是腺病毒、猩紅熱及川崎氏症，於是她就挑了自己喜歡的「腺病毒」。由於病毒沒有藥物可以醫治，所以就繼續留家觀察。

再兩天後，他看到兒子身上長出玫瑰疹，令媽媽開心之餘又放心，認為將會退燒。不過陳木榮醫生就指出，仍然發燒就長玫瑰疹的人不多，主要都是退燒之後才會長玫瑰疹。

直至第6天，兒子仍然發高燒，媽媽才開始擔心起來，這時一查她便發覺兒子是患上「川崎氏症」，再趕忙送他到醫院。陳木榮醫生看到病人的時候，也確認他患上川崎氏症，不過令他更加難以置信的是竟然有媽媽在兒子發燒6天之後才求醫。

陳木榮醫生立即安排心臟超音波，發現川崎氏症已經嚴重到影響心臟，將需長時間服務心臟藥物。他解釋，至今仍未知道川崎氏症的具體病因，多於6個月至5歲大的小孩身上發作，目前有人認為川崎氏症與免疫系統及遺傳有關。

兒科主任馬志豪醫生就提到，川崎氏症有數個症狀，包括眼睛通紅但沒有分泌物、士多啤梨脷、嘴巴乾裂、手足紅腫、身體出疹及頸部淋巴結腫大 。兒童心臟科林聖哲醫生就提到，「川崎氏症」會影響冠狀動脈出現發炎、動脈瘤、血管擴大等等，甚至可以影響心臟收縮功能問題。



（ETToday）

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