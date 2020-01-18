石籬民居深夜出現大老鼠似足「影畫戲」　網民錯重點：好有美感

過街老鼠人見人憎！雖然鼠年來了，但應該沒有人會想見到真老鼠。葵青石籬近日深夜出現老鼠，只見一個單位的窗外鐵框上，有一隻肥老鼠爬來爬去，該區民主黨區議員林紹輝形容，是「一幕驚心動魄的影畫戲」，事關拍照者真的拍得很像一幕幕影畫戲。有網民看到照片後頗為淡然，稱「一樓一定大把老鼠，自求多福」。

有石籬居民近日深夜在窗外見到有老鼠爬過。（「林紹輝」fb圖片）

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石籬區議員林紹輝昨在石籬邨的社區facebook上載照片，稱近日深夜有住在一樓的石籬居民在窗口見到驚人一幕，從他上載的照片可見，有一隻尾巴長長的大老鼠爬在窗外的鐵框上，從窗外打橫爬走，由於光源及拍照者可能有點手震，照片未有清晰拍出老鼠的樣子，而是一個「老鼠影」。

林紹輝稱這是「一幕驚心動魄的影畫戲」，稱居民窗外的不是米奇老鼠而是真的老鼠，呼籲居民們要小心。有居民馬上留言，區內有不少鼠患問題，指大隴街已經有老鼠多年，「20樓也上到去呀，大廈樓下沒有食店的」，又有人提到該區冬菇亭都有老鼠問題，「冬菇亭出面垃圾死了的鼠也有，幾朝一地垃圾也沒袋裝」。雖然如此，有居民還是讚這幾張照片「 影得好有美感。」

（fb群組「我們都是石籬邨長大的」）