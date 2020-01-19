性感衣著可擾敵？日男實測與全班比堅尼辣妹考試　成績令人跌眼鏡

考試最怕遇到身邊考生出招「擾敵」，一個不留神便會分心。日本一名男YouTuber最近實測不同的考試環境如何影響考生的表現，結果在4種情境之中，他在「全場均是比堅尼性感少女」的試場竟考獲第二高分，而在「全場皆男生」的試場反而獲最低分，與不少網民想像的似乎有很大出入。

日本一名男YouTuber實測同場考生的不同如何影響考試表現，其中他在「全場比基尼性感少女」竟然考獲第二高分。（「hajime」影片截圖）

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日本男YouTuber「はじめしゃちょー（hajime）」上周二（14日）發布新影片，內容為以實測考生或考試環境的轉變，包括「獨自應考」、「全場男生」、「全場女生」和「全場比堅尼性感少女」，對其最終成績會否造成影響。

當進行首三個測試時，Hajime均表現專注，未見分心，但直至最後試場全換成只穿比堅尼泳裝的少女，他和男考官都藏不住笑意，露出羞澀表情，更一度向桌面上的鏡頭尷尬微笑，看似難以專心作答試卷。

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考試期間，有女生主動向Hajime「示好」送飛吻「擾敵」，又集體跌筆，特意到他的座位附近彎腰拾筆，更是讓Hajime小鹿亂撞，不敢相信自己雙眼。

影片最後公布4次測試的考試成績，Hajime獨自應考時獲最高的70分，而在全場也是比堅尼少女的情況下，竟然能獲得第二高的69分；至於全場均為女生或男生的環境下，則分別取得64分和62分，可見過去時有網民質疑，考生打扮性感只為「擾敵」，對其他人臨場心理質素和成績的影響，可能未必有外界想像般大。