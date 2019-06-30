安徽小學生考試　父母憂心手背寫5大字提醒要訣　家長超有共鳴

古有岳飛母親在兒子背上的刻字，提醒岳飛要「精忠報國」，現代父母亦有這種苦心，安徽有家長憂心讀小學的兒子大意看錯考試題目，於是在他的手背寫上「題目看兩遍」5個大字提示。照片於網上瘋傳，有網民嘆父母總為子女操碎了心，有人則笑言：「這要是高考的話，小弟弟，你會被請出去的。」

安徽小一男學生考試時手背上被家長寫上「題目看兩遍」，圖片在網上瘋傳。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名男童於安徽師范大學附屬小學就讀一年級，由於近日有期末考試，家長擔心小孩年紀小不會審題，於是在他的手背寫上「題目看兩遍」，盼望兒子考試順利，有監考老師覺得好笑，就把這個情境拍了下來，在網上分享隨即被瘋傳。

安徽小一男學生考試時手背上被家長寫上「題目看兩遍」，圖片在網上瘋傳。（網上圖片）

事件引起網民熱議，不少家長更稱深有共鳴，慨嘆「可憐天下父母心」、「現代版岳母刺字，老母親操碎了心」、「真是為難家長了」；有人則笑言這個方法沒有用，因為緊張起來甚麼都會忘掉，以考車牌為例，網民指「我媽今天考科二（車牌路試），我想在她手上寫系安全帶」、「我手上寫的是「打方向燈」，最後側方停車出去的時候還是忘記了」。

（梨視頻）