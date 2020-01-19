【澳洲山火】攝影師記錄大自然劫後重生景象　植物長嫩芽生氣勃然

澳洲山火由去年9月開始，至今燒毀全國各地多個郊野地區，同時波及不少民居及農場。大批野生動物喪失家園，專家估計約10億隻動物不幸葬身火海，當中更包括瀕危物種，造成一場生態浩劫。 當地有網民近日重返家鄉昆士蘭，並於一郊區意外發現暴雨過後，不少曾被燒過的植物竟重現生機，長出嫩芽之餘更有袋鼠出沒，似乎是重返本來的棲息地。樓主表示見到眼前景象感到非常欣慰，不少網民也讚嘆大自然的神奇。

澳洲攝影師Jenny Beck近日於Instagram上載照片，表示近日重返位於昆士蘭Woodgate災場，發現不少早前被火燒過的植物竟然「置之死地而後生」。（「jennyback63」IG圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

澳洲攝影師Jenny Beck近日於Instagram上載照片，表示近日重返位於昆士蘭Woodgate的山火災場，發現不少早前被火燒過的植物竟然「置之死地而後生」，估計是雨水帶來的滋潤令植物重現生機。相中可見，植物表面雖有燒焦的痕迹，但竟於雨後重新長出嫩芽，部份樹木更被新長出的綠葉包圍，予人一種生氣勃勃的感覺。

Jenny又指，除了植物，有數隻袋鼠更在附近出沒，相信是正在返回原居地。（「jennyback63」IG圖片）

+ 6 + 5 + 4

Jenny指，除了植物，拍攝時更見到數隻袋鼠在附近出沒，相信牠們正在返回原居地。她於文中坦言，看到大自然生生不息的循環感到震撼，又指即使經歷重創，部份生命仍可堅強生存下來，令人讚嘆不已。

不少網民見到Jenny的照片亦嘖嘖稱奇，有網民大讚萬物重生的景象非常美麗，感到非常安慰，「相信是2020年最好的事情」、「太神奇了」、「想不到仍能看見袋鼠」。

（Instagram@jennyback63）