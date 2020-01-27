你接唔接受到另一半有異性知己？　專家：你會唔會呷醋睇三樣嘢

「我女朋友有一位男閨密，他對我女朋友很好，我該介意嗎？」「男朋友有個女閨密，我該不該管他？」「你會在意你的戀人有異性知己嗎？」男女之間是否真的有純友誼？這是一個延續已久的話題，男生的女閨密以及女生的男閨密，這更是這個話題中的話題。

生活中，大多數的我們身邊都會有很多朋友，這些朋友中有男亦有女，但在這年頭，比起同性，許多人會傾向於在異性朋友中選擇一個作為自己的「閨密」。經典異性閨密題材台劇《我可能不會愛你》中的李大仁與程又青、綜藝節目《康熙來了》蔡康永與小S感人肺腑的友誼、內地電視劇《我愛男閨蜜》中方駿和葉珊從好朋友走到伴侶關係……這種「閨密」，說白了就是很親密的朋友，彼此之間相互信任、相互依賴、無話不說，有時感情好起來甚至會讓人疑惑：兩人到底是閨密還是情侶？

在這年頭，比起同性，許多人會傾向於在異性朋友中選擇一個作為自己的「閨密」。（《我可能不會愛你》劇照）

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究竟單純的異性閨密是否存在？如果你已經有戀人或是結婚了，能接受另一半有一個關係親密的異性朋友嗎？如果伴侶生活裡常有這樣的異性知己進進出出，你會作何感想？究竟異性知己是否那麼可怕？

兩性調查局

「伴侶有異性閨密，你會不會介意？」我們早前在Facebook公開讓網民們投選。共有6700人參與投票，結果有77%的網民選擇了「會介意」，另外的23%則選擇了「不介意」。

點圖看看網民怎麼說：

城中男女說

不擔心，卻還是介意，小米，26歲

無需感到害臊，我非常介意我的男朋友有個異性閨密，也就是大家俗稱的「哥們」。我倒是不太擔心他和那位異性閨密會越線，因為他們在認識我之前就已經是好朋友，如果要「越」，他的生活也就沒有我的存在了。

但很抱歉的是，我就是很介意。他倆無話不說，我介意；知根知底，我介意；喝酒談心，我介意；走過那麼多歲月、有那麼多故事，我介意；當我和男朋友吵架，他去和她抱怨的時候，我更加介意！可是，我知道其實他並沒有做錯，這是他的交友自由。

雖然他們確實不太可能會成為戀人，但這些偶爾就像沒有我存在一般的親密，確實會讓我感到非常不舒服。所以，若要說我小心眼也好，嫉妒心作祟也罷，親愛的男朋友，請你為了我保持距離好嗎？

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兩性專家吳啟銘：照顧伴侶感受 拿捏好相處分寸

關於這個課題，我身邊有許多相關案例，也有許多伴侶因為這件事而發生糾紛。其實對於伴侶有異性閨密這件事，若問10個人，10個人都會介意，很多人會疑惑：「有什麼心事非得要跟另外一個異性分享？」首先，會介意是屬於人之常情。第二，對我而言這件事是沒有一個道德判斷的，也就是說沒有所謂的對與錯。

伴侶會不會介意，需要從3點來衡量。首先，你本身是否有足夠的自信心。如果你是一個平時就非常注重自我價值提升的人，和那位異性閨密比較，你的條件又是相對好的話，自然就不會太過在意。第二就是，在對方身上是否得到足夠的安全感，伴侶是否讓你感受到在這段感情中有給予努力去經營？再來就是你對這段戀情的信心度。這三方面都是決定你會否介意伴侶有個異性閨密的因素。

當然，有異性閨密這件事是個人的自由。你可以是個異性緣非常好的人，但這並不是代表你就能「為所欲為」。一旦選擇踏入一段感情，你就有責任照顧對方的感受，有責任去經營這段感情並願意互相磨合。或許你是個性格較開放的人，異性緣可能比較好，但你不能有了伴侶還期望過著像單身的生活。

如果你是一個把閨密關係擺在第一位的人，那在開始戀情之前就應該先明確地和對方坦誠這件事，以免日後造成任何一方的傷害。戀愛中同時有個異性閨密的你，我的提醒是要懂得拿捏分寸，並且要給予伴侶應有的安全感。比方說，你和那位閨密出去的時間盡量不選擇在夜晚，地點也盡量不要安排在人潮稀疏的環境。

你和那位閨密出去的時間盡量不選擇在夜晚，地點也盡量不要安排在人潮稀疏的環境。（《我可能不會愛你》劇照）

伴侶有個聊心事的異性閨密，我個人是不太會介意的。很多時候不是所有事情都能完全跟伴侶分享的，若真要如此也會有一定的個壓力，因此伴侶需要另一個人來傾述是能夠理解的。但如果這會讓你感到不舒服，你就得好好地和對方談談，別憋在心裡。

需要注意的是，並不是要讓對方完全砍斷這段友情，你可以選擇用這種方式表達：「我知道你們的關係很要好，也知道對方對你來說是個非常重要的朋友，但有時候你們的親密互動會讓我感到不舒服，或許我們可以一起想辦法看如何調整，好嗎？」

最後，我相信有單純的異性閨密關係的存在，但這並不是絕對性的，也就是說，你們之間此時此刻單純的友誼不保證不會發展成另一個階段，因此身為男友或女友的你應該拿捏分寸，避免讓伴侶，讓那位異性閨密，讓大家覺得你們有機會從朋友變成情侶，最重要的是要好好照顧另一半的感受。

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：戀人有異性閨蜜，你介意嗎?】