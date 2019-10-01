忍辱做小三有原因？第三者隨時更加Hurt　兩個過來人分享傷心過去

很多時候，我們都不知道自己想要什麼。於是就誤以為，別人要的就是自己要的。小時候，我們總是特別羨慕別的小朋友手裡的糖果和玩具，那時不懂事的我們會去要，甚至會去搶。直到長大以後，我們才會明白，那些要來的，搶來的，終究不是自己的。

「心」不由己，小三積極爭取所愛的人是否情有可原？（priscilla-du-preez／Unsplash）

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今年，娛樂圈的出軌新聞層出不窮，鬧得滿城風雨。網絡上對於「小三」這一身份更是議論紛紛。「防火防盜防小三」，現在的小三已經成為了整個社會上一個備受爭議的社會現象。有者認為小三是破壞感情的元兇；有者認為某些小三是情非得已；有者認為小三「心」不由己。

儘管如此，小三是被社會所唾棄的身份，但依舊有人願意冒險。這就好比明知山有虎偏向虎山行，哪怕最後遍體鱗傷。既然心知會受世人唾棄，為什麼還有這麼多人樂意當小三呢？這背後的原因是什麼？本期訪問了兩個曾經經歷其中的情場之人，了解當中成為小三的故事。

甘做第三者的男子

阿健（化名）／男／23歲／有過4次戀愛經驗（點圖看看阿健的自白）↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

原只當他是好朋友

小婻（化名）／女／23歲／有過3次戀愛經驗（點圖看看小婻的自白）↓↓↓

+ 13 + 12 + 11

選擇自重及時收手

喜歡上一個人的時候，是沒有理由的，是說不清、道不明的。甚至有些人是在動了情之後，才知道對方原來是有伴侶的。或許這就是我們人生中本來就存在的、無法如願以償的事情。我們不能保證自己愛上的每一個人都是單身，都是恰巧也愛自己的。可人生就是這樣，我們必須面對它，學會在某些生命的時刻，捏碎心裡一些可能會傷害到別人的念頭，然後決絕地斷了自己的後路。

沒有哪個第三者最終會獲得圓滿的勝利或者確切的幸福，即使剛開始兩個人在一起了，也沒有誰真的就能走到最後。就算再喜歡，也千萬別做第三者。這種傷人傷己的事情，對任何一方都沒有好處。

愛情其實是一種不聽人使喚的東西。有些時候，我們無法選擇自己會愛上誰，但我們能夠做到的，是控制自我感情的走向。都是成年人了，有些錯誤的感情，在還來得及的時候，就該及時選擇收手。這是對自己的尊重，也是對別人的尊重。

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：兩個小三視角的故事】