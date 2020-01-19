【澳洲山火】樹熊媽媽燒傷仍緊抱孩子　哭叫求救畫面令網民心碎

澳洲森林大火從去年9月蔓延至今，即使近日有降雨，大火仍未見平息，導致估計超過10億隻動物葬身火海。近日一名獸醫應邀前往當地袋鼠島拯救燒傷的動物，發現一隻樹熊媽媽在大火中堅持保護孩子，即使滿身嚴重灼傷，仍緊抱樹幹護着孩子，其嘶啞的哭喊聲令救援人員為之痛心。

樹熊媽媽伏在大樹上，懷裏抱住小樹熊。（ITV截圖）

+ 10 + 9 + 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

本身是獸醫的米勒博士（Dr. Scott Miller）日前應邀前往澳洲袋鼠島拯救遭山火燒傷的動物，他和一隊消防員於島上發現了一隻樹熊媽媽伏在樹幹上，懷裏抱住小樹熊，狀甚無助。

影片可見，當消防員靠近時，樹熊媽媽起初十分抗拒，加上可能因為救援過程觸碰到其身上的傷口，以致牠緊緊地抓住樹幹，其間又發出尖銳的叫聲及哭聲，一直不願意鬆手。

樹熊媽媽和孩子之後已獲得妥善治療，樹熊媽媽身上嚴重燒傷，治療時小樹熊寶寶還把米勒的手當成樹幹緊抱著。（drscottym fb圖片）

不過經過多人合作之下，消防人員最終順利救下樹熊母子，當米勒博士抱着樹熊媽媽安撫時，樹熊寶寶竟突然從育兒袋中掉下來，幸好被其中一名工作人員接住。

米勒博士及醫護人員其後為樹熊母子檢查，發現樹熊媽媽身上嚴重燒傷，而治療過程中，小樹熊寶寶還把米勒的手當成樹幹緊抱著，場面令人又心痛又感動。不少網民也紛紛留言表示，「樹熊的哭聲撕裂了我的心」、「我知道這樣類似的事情一直在發生...希望大家都能為澳洲祈福」、「聽到牠一哭，我也跟着哭了」。

其他樹熊受傷的情況：

+ 9 + 8 + 7

袋鼠島是南澳沿海的自然名勝，亦是其中一個受山火肆虐的重災區，估計島上5萬隻樹熊中有一半死亡。

I have just had an experience of a lifetime helping to rescue a mother and joey...take a look and please retweet to encourage donations to the rescue effort here on #KangarooIsland #koala #koalas #AustraliaBushfires #rescue #vetonthehill #emotional #vet pic.twitter.com/GEY272kgcs — Scott Miller (@drscottym) January 14, 2020