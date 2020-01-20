17歲女環抱狗狗遭咬臉縫40針毁容　網民：與狗互動切忌呢個動作…

雖說狗狗是人類最好的朋友，但與牠們互動時有要有所避忌，以免令狗狗本能地發動攻擊。阿根廷一名17歲少女日前與好友飼養的德國牧羊犬玩耍，未料她與狗狗靠頭合照時，突然被狗狗狠咬臉頰，最終需在傷口縫40針，容顏受損，少女稱相信狗狗不是故意咬她，亦未有怪罪狗狗。有養狗的網民則分析，指少女做了一個動作，令狗狗以為遇襲而作出如此反應。

阿根廷17歲少女桑森（Lara Sanson）日前與一隻德國牧羊犬親密合照，未料突然被狗狗狠咬臉頰。（LaruSanson Twitter）

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阿根廷北部圖庫曼省（Tucuman）少女桑森（Lara Sanson）上周三（15日）在Twitter上傳一組事發照片，只見她與名叫Kenai的狗狗原本半躺在地上，桑森親密地靠着牠的頭合照，並一手環抱Kenai的頸部；但Kenai突然張口狠咬桑森的臉頰，令她的額頭、右臉和嘴唇附近都被咬傷。

桑森隨即被救出送院，接受約2小時手術後，臉上共縫了40針，容顏受損。她事後受訪時表示，被Kenai咬傷後未感到非常疼痛，目前比較困擾的還是傷口發炎，導致不方便進食，但形容康復進展良好。

桑森續稱，「我不確定是不是因為我碰到狗狗的臀部，或者牠年紀較大，抑或我的擁抱令牠感到害怕，才會被攻擊」。桑森相信Kenai不是故意咬傷她，也強調Kenai不會遭到安樂死。當地傳媒亦引述獸醫羅梅羅（Van Juan Enrique Romero）解釋，基奈攻擊人或因年紀大，可能會作出意外反應。

不少網民看到桑森的帖文後大嚇一跳，有狗主則留言提醒：「千萬不要從頸部抱狗狗，也不應把臉湊上頸部附近，因為這個動作對牠們而言等同於攻擊，頸部是狗狗最脆弱的身體部分」。

（綜合）