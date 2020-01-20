給女兒15萬元結婚　「非常外母」竟撬牆腳　嫁女婿自行添丁

英國特威克納姆巿（Twickenham）現年的34歲女子瓦爾（Lauren Wall）在2004年與男友懷特（Paul White）結婚，當年瓦爾的母親茱莉（Julie）給了二人1.5萬鎊（約15萬港元）去籌辦婚禮；然而2個月後兩夫婦決定離婚，其後瓦爾更發現母親不但與懷特同居，甚至懷上了他的骨肉。如今兩母女二人雖然已恢復聯絡，但瓦爾堅決表示「我永遠都不會再相信她」。

當年19歲的瓦爾在酒吧認識懷特，二人火速陷入熱戀，不久她便懷孕，並在2004年3月誕下一名女嬰，同年8月二人結婚。瓦爾說：「那是一場童話式婚禮，我穿起我夢寐以求的婚紗，懷特就不斷讚美我。當時我年輕又天真，以為一切都非常順利，他甚至承諾永遠和我在一起。」

瓦爾憶述：「婚後懷特跟茱莉相處得很好，二人常有說有笑，起初我並不覺得奇怪，試問誰又會擔心丈夫跟自己的母親關係親密呢？我沒想到卻那是惡夢的開端。」

瓦爾當年結婚不久，丈夫竟被母親茱莉搶走。（Facebook圖片）

「她本應該要愛護和保護我」

當年瓦爾的家姐發現，茱莉的手機竟然存有多封來自懷特的曖昧短訊，於是提醒瓦爾要多加留意。瓦爾半信半疑，最終還是決定問茱莉是否與懷特有親密來往，茱莉卻極力否認，大叫「你根本瘋了！」另方面，懷特亦拒絕交出手機讓瓦爾檢查。

再過數日，懷特捨棄瓦爾與年僅7個月大的女兒離去，然後瓦爾竟聽到懷特已經搬去跟茱莉同居的消息，「我不敢相信，這兩個我最深愛的人竟背叛了我，懷特可能是個渣男，但是茱莉是我媽媽，她本來應該要愛護和保護我，但相反她卻搶走我老公，我永遠都不會原諒她！」

+ 3 + 2

獲邀出席婚禮「這太難受了」

兩夫婦離婚後，瓦爾有次在街上遇見茱莉，發現她已經懷孕，瓦爾說：「我覺得非常可疑，於是問她，但她說那只是一個囊腫。我感到極噁心，回家後隨即銷毀了所有的結婚照片。」2005年7月，茱莉誕下了一名嬰兒，瓦爾曾傳短訊問她「囊腫除掉了嗎？」，但茱莉卻改變說法，聲稱孩子的父親是她的另一名男友，但其後懷特宣布要與茱莉結婚，她便知道母親其實一直在說謊。

2009年8月，茱莉與懷特正式步入教堂，二人更邀請瓦爾出席婚禮。瓦爾說：「這太難受了，我是為了女兒才鼓起勇氣與母親修補關係，她後來不斷寫信向我道歉，但懷特卻從未有任何回應。雖然我們重新交談，但不代表這件事已一筆勾銷，我們的關係再也無法回到從前般親密」。如今瓦爾亦已展開了第二段婚姻，並懷有第４名小孩。