麥玲玲阿Bob激情合唱《好好戀愛》　網民暴動：唱到講生肖運程咁

昔日戀人方力申和鄧麗欣（Stephy）雖已分手多年，但兩人合唱的《好好戀愛》至今仍是不少人的必點K歌，無綫電視（TVB）昨晚播出的《流行經典50年》，找來知名堪輿學家麥玲玲與林盛斌（Bob）破天荒翻唱，現場觀眾報以熱烈掌聲，惟網民對這對組合卻大感嘩然，並質疑麥玲玲唱功，表示「唱到講生肖運程咁款」。

麥玲玲與林盛斌（Bob）在《流行經典50年》中合唱《好好戀愛》，結尾時麥玲玲更牽着阿Bob的手緩緩放在心口，相當甜蜜。（TVB片段截圖）

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方力申與鄧麗欣在2008年合唱的《好好戀愛》，一直是經典男女對唱名曲。昨晚表演片段中，阿Bob運用其低沉的哭腔聲線先唱出首句歌詞，再配上麥玲玲「肉緊」演繹，現場觀眾猶如內地節目《我是歌手》的聽眾一樣，毫不吝嗇地熱烈鼓掌。

隨着歌曲進入節奏感較強的副歌，麥玲玲不時跟着拍子點頭和「撻手指」；接近尾聲之際，兩人深情對望並牽手，玲玲姐最後更牽着阿Bob的左手，將他的手掌緩緩放在自己心口，報以微笑，令不少觀眾看到「紅都面晒」兼歡呼起哄。

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合唱演出甫結束演出結束後，阿Bob便極速出post回應他與玲玲的首度合唱，搞鬼表示：「得㗎嘞，夠嘞，我知呀，唔駛再Whatsapp同PM我，對唔住囉」。

兩人的表演掀起網民熱議及瘋傳，有人直指他們「唱歌唱到朗誦咁」，對他們的演繹方法有另一番「見解」，「明明唱情歌，但個氣勢似唱緊勇敢的中國人」、「唱到講生肖運程咁款」。而昨晚年廿五，部分人與親戚吃團年飯，也不禁表示在家聽到時「好尷尬」。

不過，有網民亦想起麥玲玲曾在2013年與組合「農夫」合作，推出《風生水起》一曲，直言「都係同農夫唱算啦」、「點解麥玲玲唱歌聲會變咗花師奶」，認為她還是留在Rap界比較好。

（綜合）