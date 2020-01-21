女業主瘋狂發短訊拒愛　地產經紀黑人問號　網民：東窗事發屈人？

緣分來的時候擋也擋不住？如果心儀對象突然示愛當然興奮，但若被毫不熟悉的人莫名其妙拒絕「愛意」，你又會有甚麼感受？網上瘋傳一名地產經紀與女業主的對話，女方狂發訊息要求經紀「死心」，勿破壞其家庭，而經紀似乎一頭霧水，起初以為對方傳錯訊息，後來忍無可忍反擊，直斥該女業主：「慳啲啦！」

↓↓騎尼女業主向地產經紀拒愛↓↓

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對話截圖引來大批網民「食花生」，個個偵探上身估計女業主的用意。有人認為事件只是「傻人發現」，或女方過分敏感才會引起誤會，「係咪妄想症，以為人人都愛上佢？」、「會唔會啲花其實係送畀佢老公？」。

不過有網民則認為事件內情不簡單，大膽估計女業主並非認錯人，而是刻意將訊息傳給「錯的人」，企圖掩飾更多不可告人的秘密，「應該係佢畀帽老公戴，東窗事發唯有屈人，然後畀個老公睇佢狠狠拒絕嘅『證據』」、「下文：我係梁生，你果然係正直地產佬，無謀住我老婆層樓，我放心交個盤比你」。

（facebook）

（不用）

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