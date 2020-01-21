女兒車禍離世　無賴前夫從沒供養竟爭賠償金　台媽：死了還消遣她

「連我女兒都不在了，還要消遣她。」台灣一名單親媽媽在facebook群組留下一篇聞者心酸的文章，指其女兒去年底因車禍離世，她按理通知前夫這個消息，卻不知原來惡夢的開始，除了一句問候或幫忙都沒有，明明離婚後沒供養過女兒，卻攤大手板取女兒在車禍中的理賠金，非常離譜。不少網民看完帖文都大罵「人渣」，又指不要臉的人果然是天下無敵。

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該名台媽在fb群組「爆怨公社」發文，女兒去年12月中不幸發生車禍離世，當下接到警方通知就亂了方寸，完全不知道怎處理，只知道哭，離婚後女兒就只由她獨自湊大，但由於家人建議通知前夫那邊的人，就只能照做，「我不知道通知他們卻是我惡夢開始」。

她表示，前夫到靈堂拜一拜就轉眼不見人，從沒坐下來問一句有否需要幫忙之類，就只跟她要一張女兒的死亡證明作請假用途，但後來才知道他是背着樓主去申請勞保喪葬補助。

當女兒身後事全部辦理完畢後，前夫竟要求取去理賠金還他自己的車貸，隔天前夫的媽馬上打電話來勸求，稱這筆錢對她兒子來說很重要，她不禁回嗆一句，「你兒子車貸關我女兒什麼事，憑什麼要我女兒幫你們還車貸，車子是我女兒要你們買的嗎？我女兒有坐到嗎？這是女兒用命換來的錢，你們怎麼可以這麼心安理得？」

台媽又抱怨，以往孩子要繳學費，跟前夫開口時，他們總是千篇一律說「我沒錢、我生病、我還在唸書……」，但到女兒走了，竟馬上變得硬朗跟她商討理賠金如何處理，也不止開口約一次要領理賠金的事，「失去寶貝女兒揪心的痛，還要再煩心這無賴死要錢的窘境」。

帖文引起網上熱議，不少網民都大罵賤人，「沒給過供養費怎有資格拿理賠金？」直言「這錢他花下去，也可能會折壽或從別處失去更多！」有網民則安慰樓主，鼓勵她好好振作，「讓自己好好重新連女兒的份活下去幸褔，那一半錢當斷了這些亂七八糟的孽！」

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